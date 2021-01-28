Рада решила реформировать СБУ: ликвидируют спецподразделения по борьбе с коррупцией и оргпреступностью

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформировании Службы безопасности Украины.

За документ №3196-д о совершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ проголосовали 285 народных депутатов.

В рамках реформы спецслужбы будут ликвидированы специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

При этом предлагается значительно усилить контрразведывательное и антитеррористическое направления деятельности СБУ, а также разграничить контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности.

Также проектом закона предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности Службы безопасности до 10 тысяч и частичная демилитаризация с переходом на специальные звания.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие документа, сообщается на сайте главы государства.

"Принятие этого законопроекта приближает Украину к европейскому сообществу. Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперед на пути либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности Украины. Документом предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений в сфере экономической безопасности СБУ.