Кабмин утвердил ипотеку под 7% для украинцев

Кабинет министров утвердил механизм, который позволяет украинцам взять ипотеку под 7% уже в 2021 году.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 27 января, сообщается на странице премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook. Проект будет реализован в рамках программы кредитования "5-7-9".

"Сегодня на заседании правительства было принято постановление, которое утверждает механизм (для получения доступной ипотеки). Уже в этом году украинцы смогут взять ипотеку под 7%", – сказано в сообщении.

Согласно решению, годовая ставка будет составлять 7%, а максимальный срок кредитования – 20 лет.

При этом минимальный первый взнос определен на уровне 15% от стоимости жилья.

Ранее для реализации проекта дешевой ипотеки под 7% была создана "Украинская финансовая жилищная компания". В конце декабря 2020 года устав компании подписал министр финансов Сергей Марченко.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых и пообещал "дожать" государственные, а также коммерческие банки.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июне Шмыгаль анонсировал снижение ставки по ипотеке до 5-7%.