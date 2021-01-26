Рада приняла законопроект Зеленского о референдуме

Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".

За проект закона №3612, который инициировал президент Владимир Зеленский проголосовали 255 народных депутатов.

Отметим, что за документ проголосовали 226 депутатов из фракции "Слуга народа", "Довіра"– 20 и внефракционные – 9. "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос", "За майбутнє" не поддержали законопроект.

Согласно документа, всеукраинский референдум предлагается проводить в таких случаях:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

потеря силы закона Украины или отдельных его положений.

В пояснительной записке отметили, что инновацией закона является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

В частности, в законе предлагается для организации и проведения всеукраинского референдума создать автоматизированную информационно-аналитическую систему с целью обеспечения электронного голосования.

Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу после старта работы этой системы. Однако сначала должно быть принято соответствующее решение Центральной избирательной комиссии, которое опубликуют в газете "Голос Украины" и на официальном сайте учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL: