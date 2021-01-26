Рада приняла законопроект Зеленского о референдуме
Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".
За проект закона №3612, который инициировал президент Владимир Зеленский проголосовали 255 народных депутатов.
Отметим, что за документ проголосовали 226 депутатов из фракции "Слуга народа", "Довіра"– 20 и внефракционные – 9. "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос", "За майбутнє" не поддержали законопроект.
Согласно документа, всеукраинский референдум предлагается проводить в таких случаях:
утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
решение вопроса общегосударственного значения;
изменение территории Украины;
потеря силы закона Украины или отдельных его положений.
В пояснительной записке отметили, что инновацией закона является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.
В частности, в законе предлагается для организации и проведения всеукраинского референдума создать автоматизированную информационно-аналитическую систему с целью обеспечения электронного голосования.
Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу после старта работы этой системы. Однако сначала должно быть принято соответствующее решение Центральной избирательной комиссии, которое опубликуют в газете "Голос Украины" и на официальном сайте учреждения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что законопроект о референдуме уже передан на рассмотрение Венецианской комиссии, после чего за него будет голосовать парламент.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о референдуме.
Со своей стороны представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщал, что команда Зеленского разработала законопроект о референдуме, на который вынесут вопрос о формате переговоров с Россией.
Также Стефанчук говорил, что на всеукраинский референдум необходимо выносить вопросы, объединяющие граждан, а не приводящие к разногласиям в обществе.