"Слуги народа" обнародовали официальное заявление о вечеринке Тищенко и поездке Шевченко: нардепов не исключили

На заседании "Слуги народа" решили провести голосование путем сбора подписей касательно членства народного депутата Евгения Шевченко во фракции после его визита к незаконно избранному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Онлайн-заседание состоялось 22 апреля. Как сообщила пресс-служба партии на официальном сайте, политики заслушали Шевченко, а также обсудили ситуацию с празднованием дня рождения жены нардепа Николая Тищенко.

Подчеркивается, что Шевченко в Минск не делегировали ни "Слуга народа", ни Министерство иностранных дел, ни Офис президента Украины.

Что касается вопроса Тищенко, то он должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по нему определит политический совет партии.

СМИ заявили, что народный избранник на заседании якобы просил "понять и простить" его, а также говорил, что ему сложно перестроиться на "политическую" жизнь.

Кроме того, депутаты заслушали доклад кандидата на должность министра энергетики Германа Галущенко. Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале.

Напомним, источник нашего издания во фракции сообщил, что решение по Шевченко, скорее всего, будет 23 апреля.

"Слуга" прибыл в Минск и встретился с Лукашенко 20 апреля. Непризнанный президент заверил, что его позиция по украинскому государству остается неизменной, и сказал, что "очень хотел бы, чтобы Украина была нашей ".

Как писал OBOZREVATEL:

Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.

Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.