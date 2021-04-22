Тищенко рассказал о салюте-сюрпризе на скандальной вечеринке и готовности поехать на фронт

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что салют на дне рождения его жены Аллы Барановской был сюрпризом.

В комментарии журналисту PavlovskyNews он отметил, что этого никто не ожидал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"К салюту я не имею никакого отношения. Наоборот, для нас это было сюрпризом", – сказал нардеп.

Тищенко отметил, что в качестве наказания он готов привести на фронт на Донбассе финансовую помощь. Он добавил, что делает это с 2014 года.

Также "слуга народа" вновь повторил, что ничего не нарушал, а скандал вокруг этого дня рождения является "политическим заказом".

"Я знаю, кто заказчики. Это наши политические оппоненты", – подчеркнул Тищенко.

При этом фамилию называть он не стал, отметив только, что речь идет о человеке из правительства, который "уже третий день накручивает обстановку".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.

Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.