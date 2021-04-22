Вояж Шевченко к Лукашенко: 'слуги' на заседании не смогли исключить нардепа из фракции

На заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля рассматривался вопрос о поездке народного депутата Евгения Шевченко к незаконно избранному президенту Беларуси Александра Лукашенко. Решения окончательного не было, вероятно, будет голосование подписями об исключении из фракции.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник во фракции. Отмечается, что в настоящее время это единственный вопрос, который прошли на заседании.

"На заседании фракции почти час обсуждали вопрос поездки нардепа Шевченко в Беларусь. Но ничего так и не решили. Вероятно, будет голосование нардепов подписями о его исключении. Но решение будет скорее всего завтра (23 апреля - Ред.)", – сообщил источник.

Отмечается, что фракция еще не начинала рассмотрение по другому "скандальному" нардепу Николаю Тищенко, который в столичном отеле во время локдауна устроил вечеринку в день рождения жены.

Напомним: 20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Непризнанный президент заверил, что его позиция по украинскому государству остается неизменной и сказал, что "очень хотел бы, чтобы Украина была нашей ".

Как сообщал OBOZREVATEL :