"Слуги" на заседании никак не наказали Тищенко за скандал с вечеринкой: нардеп просил "понять и простить"
В четверг, 22 апреля, состоялось заседание фракции "Слуга народа". Последним вопросом, который рассмотрели политики, стал скандал, который разгорелся после празднования дня рождения жены Николая Тищенко в закрытом на локдаун Киеве.
Об этом написало издание "Страна" в своем Telegram. По информации источника СМИ, нардеп просил "понять и простить" его, а также отметил, что ему сложно перестроиться на "политическую" жизнь.
После этого за коллегу заступилась Елизавета Богуцкая, которая раскритиковала человека, который вел съемку на вечеринке, а после опубликовал видео. Следом за ней выступил глава парламентской фракции Давид Арахамия.
Сообщается, что он предложил три варианта "наказания" для Тищенко: максимальный штраф за нарушение карантина, начать разбирательство по партийной линии или же "поехать на фронт и привезти военным что-нибудь нужное и полезное". Однако по итогу, никакого решения не было принято.
Как сообщил OBOZREVATEL источник во фракции, Николай Тищенко пообещал оплатить все штрафы, предусмотренные законом, а также предоставить объяснения руководящим органам партии относительно инцидента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.
Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.
Вскоре в сети появилось новое видео с банкета ко дню рождения жены Тищенко.
Мероприятие посетило 30 человек, которые свободно заходили в помещение без средств индивидуальной защиты. Расследователи опубликовали новые кадры с засекреченной вечеринки и рассказали, какие гости там были.
Сам Тищенко заявил, что празднование чего-либо в номерах отеля не запрещено, в отличие от ресторанов. Примерно так же отреагировала и его жена Алла Барановская.
В свою очередь глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Николай Тищенко может искупить свою вину покупкой дронов для Вооруженных сил Украины.
Позже Тищенко заявил, что салют на дне рождения его жены Аллы Барановской был сюрпризом, а скандал вокруг него – это "заказ и спецоперация".