'Слуги' на заседании никак не наказали Тищенко за скандал с вечеринкой: нардеп просил 'понять и простить'

В четверг, 22 апреля, состоялось заседание фракции "Слуга народа". Последним вопросом, который рассмотрели политики, стал скандал, который разгорелся после празднования дня рождения жены Николая Тищенко в закрытом на локдаун Киеве.

Об этом написало издание "Страна" в своем Telegram. По информации источника СМИ, нардеп просил "понять и простить" его, а также отметил, что ему сложно перестроиться на "политическую" жизнь.

После этого за коллегу заступилась Елизавета Богуцкая, которая раскритиковала человека, который вел съемку на вечеринке, а после опубликовал видео. Следом за ней выступил глава парламентской фракции Давид Арахамия.

Сообщается, что он предложил три варианта "наказания" для Тищенко: максимальный штраф за нарушение карантина, начать разбирательство по партийной линии или же "поехать на фронт и привезти военным что-нибудь нужное и полезное". Однако по итогу, никакого решения не было принято.

Как сообщил OBOZREVATEL источник во фракции, Николай Тищенко пообещал оплатить все штрафы, предусмотренные законом, а также предоставить объяснения руководящим органам партии относительно инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.

Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.

Вскоре в сети появилось новое видео с банкета ко дню рождения жены Тищенко.

Мероприятие посетило 30 человек, которые свободно заходили в помещение без средств индивидуальной защиты. Расследователи опубликовали новые кадры с засекреченной вечеринки и рассказали, какие гости там были.

Сам Тищенко заявил, что празднование чего-либо в номерах отеля не запрещено, в отличие от ресторанов. Примерно так же отреагировала и его жена Алла Барановская.