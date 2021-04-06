Вирастюк поделился первыми планами по работе в Раде
Стронгмен Василий Вирастюк, который выиграл промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду в 87-м округе на Прикарпатье, признался, что в парламенте прежде всего думал развивать направление молодежи и спорта.
Однако сейчас изменил планы. О них нардеп от "Слуги народа" рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Предварительно, у меня была мысль работать в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Но сейчас я понимаю, что, возможно, целесообразнее войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов", – отметил Вирастюк.
Он не ответил утвердительно на вопрос, есть ли у него уже конкретный план относительно воплощения инициативы по созданию сети реабилитационных центров для ветеранов АТО и ООС.
"Но там вместе с депутатами, которые в свое время были участниками боевых действий, буду двигать уже это направление вперед", – подчеркнул Вирастюк о возможной работе, которой собирается заниматься в Раде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 марта в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду в округах на Прикарпатье и Донетчине, а также повторные выборы в 186 местных советов. Во время голосования было зафиксировано несколько нарушений.
В городе Надворная Ивано-Франковской области ночью 30 марта "заминировали" Окружной избирательный участок в 87-м округе, где проходил подсчет голосов промежуточных выборов депутатов в ВРУ.
Группа нардепов от "Слуги народа" отправилась в Прикарпатье для "выяснения ситуации с подсчетом голосов" в округе №87. Там предварительно лидировал их кандидат – стронгмен Василий Вирастюк, однако подсчет голосов приостановился.
1 апреля в Надворную стянули силовиков СБУ. Помещение, где заседала ОИК, окружили. Позже ЦИК продолжила обработку протоколов.
ОИК округа №87 в городе Надворная признала недействительным голосование на двух избирательных участках. А потом еще на одном.
По данным ЦИК, представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду в округе №87 Ивано-Франковской области.
В то же время в "Опоре" заявили о масштабных нарушениях на довыборах в Раду на Прикарпатье. В организации добавили, что Нацполиция должна безотлагательно изучить и обнародовать результаты расследования.
5 апреля Центральная избирательная комиссия признала, что довыборы в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области состоялись.