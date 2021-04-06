Вирастюк поделился первыми планами по работе в Раде

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Вирастюк поделился первыми планами по работе в Раде

Стронгмен Василий Вирастюк, который выиграл промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду в 87-м округе на Прикарпатье, признался, что в парламенте прежде всего думал развивать направление молодежи и спорта.

Однако сейчас изменил планы. О них нардеп от "Слуги народа" рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Предварительно, у меня была мысль работать в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Но сейчас я понимаю, что, возможно, целесообразнее войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов", – отметил Вирастюк.

Он не ответил утвердительно на вопрос, есть ли у него уже конкретный план относительно воплощения инициативы по созданию сети реабилитационных центров для ветеранов АТО и ООС.

"Но там вместе с депутатами, которые в свое время были участниками боевых действий, буду двигать уже это направление вперед", – подчеркнул Вирастюк о возможной работе, которой собирается заниматься в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • По данным ЦИК, представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду в округе №87 Ивано-Франковской области.

  • В то же время в "Опоре" заявили о масштабных нарушениях на довыборах в Раду на Прикарпатье. В организации добавили, что Нацполиция должна безотлагательно изучить и обнародовать результаты расследования.

  • 5 апреля Центральная избирательная комиссия признала, что довыборы в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области состоялись.

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