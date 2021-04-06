Вирастюк поделился первыми планами по работе в Раде

Стронгмен Василий Вирастюк, который выиграл промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду в 87-м округе на Прикарпатье, признался, что в парламенте прежде всего думал развивать направление молодежи и спорта.

Однако сейчас изменил планы. О них нардеп от "Слуги народа" рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Предварительно, у меня была мысль работать в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Но сейчас я понимаю, что, возможно, целесообразнее войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов", – отметил Вирастюк.

Он не ответил утвердительно на вопрос, есть ли у него уже конкретный план относительно воплощения инициативы по созданию сети реабилитационных центров для ветеранов АТО и ООС.

"Но там вместе с депутатами, которые в свое время были участниками боевых действий, буду двигать уже это направление вперед", – подчеркнул Вирастюк о возможной работе, которой собирается заниматься в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 марта в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду в округах на Прикарпатье и Донетчине, а также повторные выборы в 186 местных советов. Во время голосования было зафиксировано несколько нарушений.

В городе Надворная Ивано-Франковской области ночью 30 марта "заминировали" Окружной избирательный участок в 87-м округе, где проходил подсчет голосов промежуточных выборов депутатов в ВРУ.

Группа нардепов от "Слуги народа" отправилась в Прикарпатье для "выяснения ситуации с подсчетом голосов" в округе №87. Там предварительно лидировал их кандидат – стронгмен Василий Вирастюк, однако подсчет голосов приостановился.

1 апреля в Надворную стянули силовиков СБУ. Помещение, где заседала ОИК, окружили. Позже ЦИК продолжила обработку протоколов.

ОИК округа №87 в городе Надворная признала недействительным голосование на двух избирательных участках. А потом еще на одном.