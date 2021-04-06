Вірастюк поділився першими планами щодо роботи в Раді
Стронгмен Василь Вірастюк, який виграв проміжні вибори депутатів у Верховну Раду в 87-му окрузі на Прикарпатті, зізнався, що в парламенті насамперед думав розвивати напрямок молоді та спорту.
Однак нині змінив плани. Про них нардеп від "Слуги народу" розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Попередньо, в мене була думка працювати в комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту. Але зараз я розумію, що, можливо, буде доцільніше ввійти до комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів", – зазначив Вірастюк.
Він не відповів ствердно на запитання, чи є в нього вже конкретний план щодо втілення ініціативи зі створення мережі реабілітаційних центрів для ветеранів АТО й ООС.
"Але там разом із депутатами, які свого часу були учасниками бойових дій, буду рухати вже цей напрям уперед", – підкреслив Вірастюк про можливу роботу, якою збирається займатися у Раді.
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