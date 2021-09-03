В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят встречу Зеленского с Байденом и угрозы "Северного потока-2"
В пятницу, 3 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят визит украинского президента Владимира Зеленского в США, угрозы "Северного потока-2" и сроки вступления Украины в НАТО.
Трансляцию первой программы нового сезона можно будет посмотреть на телеканале "Украина", YouTube канале "Shuster online", а также на странице программы в Facebook.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Встреча Зеленского и Байдена в США войдет в историю? Ожидания и реальность.
Запад, Россия, Китай: кого украинцы возьмут в союзники? Мы еще идем в НАТО?
"Северный поток-2": как не вылететь в трубу?
С кем будет дружить Украина – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Гости студии:
Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
Юрий Бойко – сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", министр энергетики и угольной промышленности (2006-2007; 2010-2012)
Алексей Гончаренко – народный депутат, "Европейская солидарность";
Евгений Мураев – лидер партии "Наши".