В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят встречу Зеленского с Байденом и угрозы 'Северного потока-2'

В пятницу, 3 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят визит украинского президента Владимира Зеленского в США, угрозы "Северного потока-2" и сроки вступления Украины в НАТО.

Трансляцию первой программы нового сезона можно будет посмотреть на телеканале "Украина", YouTube канале "Shuster online", а также на странице программы в Facebook.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Встреча Зеленского и Байдена в США войдет в историю? Ожидания и реальность.

Запад, Россия, Китай: кого украинцы возьмут в союзники? Мы еще идем в НАТО?

"Северный поток-2": как не вылететь в трубу?

Видео дня

С кем будет дружить Украина – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Гости студии:

Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);