В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят встречу Зеленского с Байденом и угрозы "Северного потока-2"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят встречу Зеленского с Байденом и угрозы 'Северного потока-2'

В пятницу, 3 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят визит украинского президента Владимира Зеленского в США, угрозы "Северного потока-2" и сроки вступления Украины в НАТО.

Трансляцию первой программы нового сезона можно будет посмотреть на телеканале "Украина", YouTube канале "Shuster online", а также на странице программы в Facebook.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Встреча Зеленского и Байдена в США войдет в историю? Ожидания и реальность.

  • Запад, Россия, Китай: кого украинцы возьмут в союзники? Мы еще идем в НАТО?

  • "Северный поток-2": как не вылететь в трубу?

Видео дня

С кем будет дружить Украина – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Гости студии:

  • Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

  • Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

  • Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);

  • Юрий Бойко – сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", министр энергетики и угольной промышленности (2006-2007; 2010-2012)

  • Алексей Гончаренко – народный депутат, "Европейская солидарность";

  • Евгений Мураев – лидер партии "Наши".

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