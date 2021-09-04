Витренко сказал, почему 'Северный поток-2' не сможет заработать

Российский газопровод "Северный поток-2" пока не может быть запущен. Для этого он должен соответствовать европейскому законодательству, а Россия не спешит с этим.

Такое заявление в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сделал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он пояснил, что речь идет о коммерческом запуске (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он уточнил, что сам газопровод действительно достроят и даже могут пустить газ, чтобы убедиться, что он будет идти по трубе. Но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор и не утвердит Европейская комиссия.

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"Для того, чтобы проект (газопровода) начал работать, нужно, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству. И это большой открытый вопрос. Россия не обеспечивает это соответствие", – сказал Витренко.

Глава "Нафтогаза" добавил, что на этом нюансе акцентировала внимание украинская сторона во время переговоров в США.

"Мы это объясняли американской стороне, это было услышано", – подчеркнул он.

Витренко пояснил, что Россия не готова играть по европейским правилам и продолжает использовать газ в качестве геополитического оружия.

"Сейчас нет предпосылок к тому, чтобы "Северный поток-2" заработал в коммерческом режиме, чтобы Германия разрешила это сделать", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Джо Байденом заявил, что США готовы ввести санкции против российского газопровода, если он будет угрожать энергетической безопасности нашей страны.