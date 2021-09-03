Гончаренко анонсировал созыв Рады для обращения к США за статусом военного союзника

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко намерен подать в Верховную Раду подписи 150 парламентариев о созыве внеочередной сессии. На ней будет предложено рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса военного союзника.

Об этом Гончаренко заявил 3 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он уточнил, что был готов подавать подписи еще в начале лета, однако его уговорили не спешить (чтобы смотреть эфир, доскролльте страницу до конца).

Нардеп уточнил, что подаст подписи на следующей неделе.

"Будем проводить внеочередную сессию и, надеюсь, Рада поддержит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного военного союзника США вне НАТО", – сказал Гончаренко.

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Он также рассказал, что собирался сделать это еще в начале лета, собрав необходимые 150 подписей. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отговорил его, потому что была надежда получить план действий по членству в НАТО или особое соглашение по безопасности.

"К сожалению, Украина не получила того, на что рассчитывала", – сказал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ряд условий, которые позволят Украине стать членом НАТО. Речь идет о проведении важных реформ в сферах обороны, экономики и верховенства права.

Отметим, президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон поддерживает евроатлантические стремления Киева.