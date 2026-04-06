Тарас Тополя раскрыл, знает ли секс-шантажиста своей бывшей жены, с которым она закрутила роман после развода

Лидер группы "АНТИТИЛА" Тарас Тополя прокомментировал громкий секс-скандал вокруг своей бывшей жены Елены Тополи и заявил, что не знаком с задержанным подозреваемым в шантаже. Артист также объяснил, действительно ли ранее имел подозрения относительно личности организатора преступления.

Певец отреагировал на предположение, что задержанный 23-летний мужчина и является тем человеком, которого он ранее подозревал в преследовании их семьи. Тополя в интервью Маричке Довбенко это опроверг.

"Нет, я лицо этого парня увидел впервые на видео, которое мне прислали на почту. Я думаю, что следствие установит (причастных. – Ред.), я надеюсь", – заметил Тополя.

Однако, по словам артиста, он публично поддержал экс-супругу сразу после того, как история стала известной. В то же время Тополя уточнил, что не обсуждал с Еленой эту ситуацию лично.

"Конечно. А как я мог, как даже экс-супруг, поступить по-другому? – отметил он. – Я не поднимал с ней лично эту тему".

Тополя также рассказал о серии подозрительных инцидентов, которые происходили после скандала. По его словам, неизвестные начали звонить его друзьям и рассылать сообщения якобы от его имени с иностранного номера.

"Какие-то файлы начали присылать якобы от моего имени с телефона, как потом оказалось, с каким-то испанским номером", – сообщил он.

Музыкант добавил, что попытки вмешательства в его личную жизнь случались и раньше. В частности, он заявил о неоднократных попытках взлома телефона и даже инцидентах со взрывпакетами в Киеве.

"Пытались взломать мой телефон, на моей памяти, раза четыре. Один раз телефон даже начал греться и потом сделал аварийное выключение. Потом очень долго не включался", – рассказал артист.

Тополя подчеркнул, что его окружение вынуждено соблюдать повышенные меры безопасности, однако полностью обезопасить себя от подобных атак невозможно.

Напомним, в начале 2026 года Елена Тополя заявила о шантаже: у нее требовали 75 тысяч долларов за нераспространение интимного видео. После отказа платить запись обнародовали в сети, а певица обратилась к правоохранителям.

Впоследствии полиция задержала 23-летнего жителя Киева, которому объявили подозрение в вымогательстве. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. При этом сама артистка заявляла, что исполнитель действовал не сам и за схемой могут стоять другие лица.

Как отмечал OBOZ.UA, Елена Тополя также сообщала о прогрессе в расследовании и подчеркивала, что знает, кто стоит за организацией шантажа, однако имена обещает раскрыть после завершения следствия.

