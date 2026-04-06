Сьогодні – Міжнародний день СПОРТУ на благо МИРУ та розвитку.

Як відомо, ООН визначило 6 квітня 2013 року, як день Міжнародного спорту на благо миру та розвитку. Це дата обрана символічно, бо 6 квітня 1894 року відбулися перші Олімпійські ігри сучасності в Афінах.

Метою цього міжнародного дня є потреба формування культури МИРУ, необхідность обʼєднання суспільства та пропагування здорового способу життя.

Що це означає для СПОРТИВНОЇ УКРАЇНИ?

Це означає, що Міністерство спорту, НОК, наші представники в ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, МОК, МПК, ФІФА та всіх інших міжнародних федераціях ЗОБОВʼЯЗАНІ сьогодні нагадати,що:

- біля 700 українських СПОРТСМЕНІВ, ТРЕНЕРІВ та працівників спортивних організацій ЗАГИНУЛИ на полі бою та внаслідок обстрілів російських ВБИВЦЬ;

- більш як 800 СПОРТИВНИХ ОБʼЄКТІВ нашої країни зруйновано або пошкоджено російські ВАРВАРАМИ.

Серед них олімпійська база та стадіон "Десна" в Чернігові, Харківський палац спорту, стадіон "Локомотив" у Києві…

Тому сьогодні необхідно ЩЕ РАЗ нагадати світу про злочини російських варварів та наполягати на ВИКЛЮЧЕННІ країни агресора і терориста з усіх міжнародних організацій: від МОК до спортивних федерацій та НЕДОПУЩЕННІ до міжнародних змагань УСІХ російських спортсменів у будь-якому статусі.

Бо цінності СПОРТУ - це про МИР і СПРАВЕДЛИВІСТЬ, а не про ГРОШІ й ПРИБУТКИ.