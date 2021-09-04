Глава 'Нафтогаза' озвучил стоимость газа для населения в отопительный сезон

Стоимость газа в грядущий отопительный сезон составит 7,4 гривны за кубометр. Это в три раза ниже нынешней спотовой рыночной цены.

Такое заявление в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 сентября сделал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он уточнил, что речь идет о стоимости газа для нужд населения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для нужд населения цена будет 7,4 гривны, что в три раза ниже, чем текущей спотовой рыночной цены", – сказал Витренко.

По словам главы компании, предприятия также могут использовать газ по такой же стоимости, если будут брать его для нужд бюджетных организаций.

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Ранее Витренко отмечал, что снизить цену на газ в Украине можно будет, если страна станет не импортировать голубое топливо, а экспортировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, спотовая цена газа в Европе превысила отметку 500 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, стоимость голубого топлива установила рекорд за последние три года.