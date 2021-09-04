Стефанишина об изменении формата переговоров по Крыму и Донбассу: присоединятся США

По итогам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября стало известно, что американская сторона видит свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Представители Соединенных Штатов также запланировали несколько визитов в Киев.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Программа транслировалась вечером в пятницу, 3 сентября, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Гостью студии попросили прокомментировать договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров в Белом доме. Стефанишина подчеркнула, что подробности предложений она раскрыть не вправе.

"Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании... Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", – заявила вице-премьер-министр.

По ее словам, обсуждение вопросов Крыма и Донбасса будет происходить не только в нормандском, но и в более широких форматах, в которых одной из сторон выступят Соединенные Штаты.

"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта", – отметила Стефанишина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Зеленский остался доволен встречей с американским лидером Байденом. Он сказал, что не уверен, возникла ли химия, но беседа была продуктивной.

Фоторепортаж, показывающий, как прошло событие, можно посмотреть по ссылке.