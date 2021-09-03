Большинство украинцев считают США и Евросоюз лучшими союзниками для Украины, – опрос

Большинство опрошенных украинцев – 76% – считают, что нашей стране нужны в союзники США и государства Европейского Союза. Подавляющее меньшинство поддержало Китай и Россию.

Голосование проводилось в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 сентября. В нем принимали участие 100 человек (чтобы смотреть эфир и инфографику, доскролльте страницу до конца).

"Эти 100 украинцев, отобранные по полу, возрасту, региону проживания, полностью отражают картину населения. Это тенденция, не абсолютная цифра", – пояснил ведущий Савик Шустер.

Аудитории был задан вопрос: "Кого вы выбрали бы в союзники Украины?". Из трех предложенных вариантов голоса распределились таким образом:

Видео дня

за союз с Западом (США, Евросоюз) – 76%,

за союз с Китаем – 17%,

за союз с Россией – 7%.

В свою очередь Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины отметила, что для нее такой высокий процент по Китаю не стал удивлением, а данные примерно совпадают с проведенным ранее опросом КМИС.

"Эта социология полностью совпадает с исследованием, которое недавно было опубликовано центром КМИС. Аналитика показала, что около 70% граждан поддерживают членство в НАТО и движение в сторону Запада. По Китаю – меня это не удивило, потому что это в первую очередь торговый партнер Украины, и много представителей малого и среднего бизнеса работают с Китаем", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте вступление Украины в НАТО поддерживали 57% опрошенных украинцев, а в ЕС – 69%.