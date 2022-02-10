В РФ заявили, что будут добиваться от США и НАТО 'юридически закрепленных' гарантий безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что дипломаты будут добиваться от США и НАТО "юридически закрепленных" так называемых гарантий безопасности. Поскольку, по его словам, ситуация в мире становится "все более турбулентной и напряженной".

Об этом он сказал в обращении по случаю российского Дня дипломатического работника, которое опубликовала пресс-служба Кремля. По словам Путина, российская дипломатия способствует урегулированию "региональных конфликтов и кризисных ситуаций".

"Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны", — отметил он.

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Напомним, 17 декабря 2021 года Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали не принимать в Альянс государства, ранее входившие в СССР, в том числе и Украину. В частности, в документе указано, что США не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО.

Также ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сказано, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин мог лично просить президента России Владимира Путина не вторгаться в Украину до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.

Аргументировалось тем, что правитель КНР выделил миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать миру статус сверхдержавы, и последнее, что нужно Си, это чтобы Путин омрачил важный момент для Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой.

При этом Китай поддержал гарантии безопасности, выдвинутые Россией США и странам НАТО. Страна "с пониманием отнеслась" к соответствующим предложениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 января посол США в России Джон Салливан привез письменный ответ Вашингтона касательно требований Москвы о "гарантиях" нерасширения НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что ответ полностью скоординирован с Украиной и другими европейскими союзниками;