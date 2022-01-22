Bloomberg: Си Цзиньпин мог лично попросить Путина не вторгаться в Украину во время зимней Олимпиады. МИД РФ все отрицает

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин мог значительно повлиять на планы президента России Владимира Путина относительно вторжения в Украину. Лидер РФ присоединится к китайскому коллеге на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

Как пишет издание Bloomberg, правитель КНР выделил миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать миру статус сверхдержавы, и последнее, что нужно Си, это чтобы Путин омрачил важный момент для Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Особенно актуально это для него накануне выборов, так как в 2022 году китайский лидер намерен баллотироваться на беспрецедентный третий срок.

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В материале отметили, что эти две страны неоднократно прикрывали друг друга на мировой арене. Они работали сообща, например, чтобы блокировать резолюции Совета Безопасности ООН и объединялись по коллективным вопросам, таким как Северная Корея. Они радовались беспорядочному выводу войск США из Афганистана и в основном сохраняли нейтралитет в отношении действий, в которых заинтересована одна из них – в частности, как аннексия Крыма Россией в 2014 году.

При этом, как пишет издание, вторжение РФ в Украину в самый разгар Олимпийских игр может внести разлад в эти "теплые отношения" и рискует втянуть Китай в дипломатическую борьбу. Исходя из этого, в материале предположили, что, возможно, Си попросил Путина во время их недавнего разговора не вторгаться в Украину во время Игр.

Министерство иностранных дел Китая на брифинге 14 января подчеркнуло важность, которую Пекин придает этому вопросу. Все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об олимпийском перемирии "с семи дней до начала Олимпийских игр до семи дней после окончания Паралимпийских игр", – сказал пресс-секретарь.

В издании констатировали, что это период с 28 января по 20 марта, когда замерзший зимний ландшафт восточной Украины начинает превращаться в леденящую грязь во время весенних оттепелей, которые, по мнению военных аналитиков в Москве и на Западе, помешают быстрому российскому вторжению.

Вместе с тем в МИД РФ назвали сообщение Bloomberg "спецоперацией" США. Спикер росийского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также заявила, что РФ якобы не намерены нападать на Украину, а потому разговора Путина и Си Цзиньпина на эту тему быть не могло.

Напомним: на Западе эксперты и СМИ пишут о том, что, несмотря на дипломатические усилия, Запад показывает слабую позицию в переговорах с Кремлем по поводу скопления российских войск возле украинской границы. Иностранные эксперты прогнозируют, что промедление грозит Европе повторением событий Второй мировой.

В свою очередь полковник СБУ и нардеп от "Голоса" Роман Костенко отметил, что ситуация вокруг Украины и России сейчас действительно напряжена больше, чем за все время с 2014 года, однако условия для полномасштабного вторжения пока не созданы. Если президент страны-агрессора действительно решиться на это, армии РФ понадобится не менее недели на подготовку.

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