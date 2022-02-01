Путин пожаловался, что требования РФ по 'гарантиям безопасности' США и НАТО проигнорировали. Видео

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ответ НАТО и США относительно "гарантий безопасности". Глава Кремля пожаловался, что основные требования РФ были проигнорированы.

Речь идет про недопущение расширения Альянса на Восток, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи границ РФ и принятие в НАТО Украины и Грузии. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 1 февраля, после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Основные опасения России были проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета наших трех ключевых требований", – сказал Путин.

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Он добавил, что Североатлантический Альянс якобы дал обещание не расширяться на восток "ни на дюйм", однако обманул Россию. "Сказали одно, сделали другое. Как говорят у нас в народе, "кинули". Ну просто обманули", – заявил президент РФ, добавив, что силы НАТО размещены в Польше, Румынии, странах Балтии.

По его словам, на западе якобы никто не подумал о том, что, если украинское государство станет членом НАТО и "начнет атаку на Крым", то российской армии придется воевать с альянсом. По убеждению главы Кремля, Соединенные штаты якобы не думают о безопасности Украины, а действия страны направлены на "сдерживание развития России".

"В доктринальных документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим, что Украина является членом НАТО, напичканная оружием, начинает операции в Крыму, не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория! Нам что, воевать с блоком НАТО?" – сказал Путин.

Он заявил, что Украина, "создавая угрозы для России, создает их и для себя".

Напомним: 26 января государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремлю передали письменный ответ Вашингтона на требования о "гарантиях". Блинкен подчеркнул: ответ США полностью скоординирован с Украиной и другими европейскими союзниками, и добавил, что Вашингтон готов продолжать диалог с Россией по тем областям, в которых еще возможно сотрудничество – по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями.

США готовы к любому варианту развития ситуации, но не откажутся от принципа "открытых дверей" в НАТО, сказал он.

17 декабря 2021 года Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности". В Кремле потребовали от НАТО отказаться от расширения на восток и не размещать военные базы вблизи России. Кроме того, россияне потребовали не принимать в НАТО государства, ранее входившие в СССР, в том числе и Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Байден заявил, что объяснил Путину, что решение о вступлении в НАТО – это решение только украинского народа и стран-членов НАТО. Также Байден не заключал с Россией никаких соглашений и не совершал никаких уступок.