Вывод войск из Украины и никаких компромиссов по вступлению: в НАТО передали РФ свой ответ на требования 'гарантий безопасности'

В НАТО требуют от России вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы. Также там не намерены идти на компромиссы касательно расширения Альянса.

Такое заявление генсек НАТО сделал 25 января. Его брифинг транслировался на YouTube-канале in time Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Столтенберг сказал, что Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, а также отвести силы от границ указанных государств.

Также он отметил, что Альянс не намерен отказываться от принципа "открытых дверей", а вступление каких-либо новых стран будет их решением и решением государств-членов НАТО.

Видео дня

"Мы готовы выслушать любые озабоченности России, но все страны должны иметь свободу выбора союзов", – сказал Столтенберг.

В частности, он выразил готовность возобновить брифинги по военным учениям, идти на диалог по вопросам контроля над вооружениями, ракетами, ядерному оружию и космосу. Кроме того, предлагается продолжить диалог с Кремлем в рамках Совета Россия-НАТО.

Также в НАТО выступают за восстановление представительства в Москве и Брюсселе и прямой линии связи.

В Альянсе надеются на деэскалацию ситуации вокруг Украины, однако все же усиливают свое присутствие в регионах Балтийского и Черного морей.

Столтенберг пояснил, что предложения НАТО идут параллельно с предложениями США.

В то же время РИА Новости со ссылкой на МИД РФ пишут, что ответ был передан российскому послу в Брюсселе.

Напомним, что под "гарантиями безопасности" Москва подразумевает нерасширение НАТО на страны, входившие в состав СССР. В их числе и Украина.

Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Столтенберг потерял "связь с реальностью". Таким образом он отреагировал на слова генсека НАТО о том, что Альянс рассматривает расширение присутствия на восточном фланге.

"Я уже никак не рассматриваю его заявления. Считаю, что он уже потерял связь с реальностью", – приводит слова Лаврова ТАСС.

В среду, 26 января, посол США в России Джон Салливан привез письменный ответ Вашингтона касательно требований Москвы о "гарантиях" нерасширения НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что ответ полностью скоординирован с Украиной и другими европейскими союзниками. Он добавил, что США готовы продолжать диалог с Россией по тем областям, в которых еще возможно сотрудничество – по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать свои войска в Украине в случае полномасштабного вторжения России. В то же время он заверил, что в вопросах расширения НАТО не будет идти на компромисс.