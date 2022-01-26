Ответ по "гарантиях безопасности" зависит от РФ, а двери НАТО открыты для Украины, – Блинкен

Посол США в России Джон Салливан передал Кремлю письменный ответ Вашингтона на требования о так называемых гарантиях безопасности – относительно нерасширения НАТО на восток. Речь идет о двух документах – от США и Североатлантического союза.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в среду, 26 января, он транслировался на Youtube. Блинкен подчеркнул: США не будут публиковать ответы на "предложения" Кремля и призвал к этому же Москву (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что ответ Вашингтона полностью скоординирован с Украиной и другими европейскими союзниками, и добавил, что США готовы продолжать диалог с Россией по тем областям, в которых еще возможно сотрудничество – по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями.

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"Ответ США на предложения России в сфере безопасности отражает озвученные позиции и предложения по областям, где Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения", – подчеркнул госсекретарь.

Блинкен сказал, что России остается решить, как реагировать, а США со своей стороны готовы к любому варианту развития ситуации, но не откажутся от принципа "открытых дверей" в НАТО.

Письменный ответ США по гарантиям безопасности передали в Конгресс, участие в их составлении принимал лично Джо Байден. В ближайшее Блинкен планирует обсудить его с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он также сообщил, что США в ближайшие дни поставят в Украину новую партию помощи в сфере безопасности.

Накануне телеканал CNN сообщал, что администрация Джо Байдена намерена предоставить РФ ответ по "гарантиям" 26 января. В нем Вашингтон планировал обозначить области, в которых согласен сотрудничать с РФ: контроль над вооружениями, повышение прозрачности между оборонными ведомствами, снижение рисков эскалации и размещение ракетных систем.

Напомним, 17 декабря 2021 года Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности". В Кремле потребовали от НАТО отказаться от расширения на восток и не размещать военные базы вблизи России. Кроме того, россияне потребовали не принимать в НАТО государства, ранее входившие в СССР, в том числе и Украину.

10 января состоялись переговоры между США и Россией, на которых обсуждались требования Москвы. Также 12 и 13 января аналогичные переговоры прошли с представителями НАТО и ОБСЕ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что США или НАТО не пойдут на уступки России. По его убеждению, принятие такой "стратегии безумца" стало бы для Вашингтона и Альянса огромным унижением.

При этом представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что не видит возможностей для компромисса по требованиям России о так называемых гарантиях безопасности. При этом она подчеркнула, что диалог с Россией есть. А генсек Йенс Столтенберг на требование РФ относительно "гарантий" заявил, что не согласен с позицией относительно того, чтобы большие государства контролировали и оказывали влияние на другие страны. Только Альянс будет решать такие вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Байден заявил, что объяснил Путину, что решение о вступлении в НАТО – это решение только украинского народа и стран-членов НАТО. Также Байден не заключал с Россией никаких соглашений и не совершал никаких уступок.