В Раде голосуют за увольнение Степанова, Криклия и Петрашко: что происходит сейчас. Онлайн-трансляция
Во вторник, 18 мая, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть вопрос увольнения трех министров: Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко – с должности министра развития экономики. Также нардепы проголосуют за увольнение Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.
Заседание собрали по требованию 155 народных депутатов. Первым решили рассмотреть увольнение Владислава Криклия по собственному желанию. Перед этим он отчитался о проделанной работе и ответил на вопросы.
OBOZREVATEL следит за процессом голосования онлайн:
16:00 – Началось заседание, для голосования зарегистрировались 230 парламентариев, трансляция проходила на YouTube-канале Рады.
16:05 – Представители "Батьківщини" под предводительством Юлии Тимошенко покинули сессионный зал. По ее мнению, вся ответственность за промахи министерств лежит только на президенте.
16:13 – Министр Криклий заявил, что приоритетами его команды были курс на привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и на евроинтеграцию. Он также рассказал об эвакуации граждан и снижении мобильности населения из-за пандемии коронавируса.
18:25 – Криклий начал отвечать на вопросы нардепов.
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Напомним, фракция "Слуга народа" приняла решение голосовать за снятие с должности Степанова, Петрашко и Криклия.Были названы такие новые кандидаты:
Виктор Ляшко – на пост министра здравоохранения,
Алексей Любченко – на пост министра развития экономики и первого вице-премьера,
Александр Кубраков – на пост министра инфраструктуры.
Во время заседания фракции глава Минздрава заявил, что он не хочет уходить в отставку и рассказывал о плане развития медицины в Украине.