В Раде дали добро на продажу госземель на аукционах: детали законопроекта

В Верховной Раде приняли законопроект №2195, который запустит процесс продажи земельных участков и сдачу их в аренду через электронные аукционы.

Поддержали соответствующий проект закона 272 народных депутата. За проголосовали 230 из фракции "Слуга народа", "За майбутнє" – 6, "Довіра" – 18, "Голос" – 14, внефракционные – 4.

"Целью законопроекта является правовое обеспечение публичности и прозрачности аукционов по продаже и передаче в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, что будет достигнуто путем проведения таких аукционов в электронной торговой системе", – говорится в пояснительной записке.

Поясним, что документ устанавливает новый порядок продажи и передачи в аренду земельных участков:

земли коммунальной и государственной собственности несельскохозяйственного назначения подлежат обязательной продаже и сдаче в аренду исключительно через аукцион;

земли сельскохозяйственного назначения можно только сдавать в аренду и тоже исключительно через аукцион.

Организатором аукциона может стать только собственник земли. Между ним и оператором электронной площадки заключается договор. Каждый лот должен состоять исключительно из одного земельного участка.

В объявлении нужно указать:

Наименование, местоположение, площадь земельного участка и его кадастровый номер, целевое назначение.

Условия договора купли-продажи или аренды.

Стартовую цену продажи или стартовый размер годовой платы за аренду.

Время проведения торгов и размер регистрационного и гарантийного взносов.

Размер гарантийного взноса не может быть меньше 30% стартовой цены продажи или годовой платы за аренду:

стартовая цена по землям сельскохозяйственного назначения равна нормативно-правовой оценке (разная для каждого вида земли в каждой области);

начальная цена других земель государственной и коммунальной собственности не может быть ниже экспертной оценки участка.

В тексте закона говорится, что сведения об участниках торгов не подлежат разглашению до окончания аукциона, чтобы обеспечить невозможность искажения результатов и минимизировать риски сговора между участниками.

Добавим, что рынок земли в Украине официально запустят 1 июля 2021 года. В соответствии с вышеуказанным документом электронные торги можно будет проводить через пять дней, то есть с 6 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады поддержало в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.