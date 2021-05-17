'Слуги' определились, как будут голосовать по отставке Степанова и других министров

Народные депутаты от "Слуги народа" намерены голосовать за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Также решен вопрос по министру развития экономики Игоря Петрашко и министру инфраструктуры Владислава Криклия, которые ранее написали заявления об увольнении.

Соответствующее решение было принято на заседании парламентской фракции 17 мая, сообщил в Facebook нардеп от "СН" Алексей Устенко. Он уточнил, что новыми кандидатами на должности станут Ляшко, Любченко и Кубраков.

"По итогам заседания, фракция приняла решение голосовать за снятие с должности Степанова, Петрашко и Криклия. Новые кандидаты: Ляшко, Любченко и Кубраков", – написал нардеп.

Таким образом:

Виктор Ляшко является кандидатом на пост министра здравоохранения,

Алексей Любченко – кандидатом на пост министра развития экономики и первого вице-премьера,

Александр Кубраков – кандидатом на пост министра инфраструктуры.

Глава фракции Давид Арахамия отметил, что по Степанову должно набраться около 200 голосов "слуг народа", а по остальным – позиция будет единогласной.

В то же время источники OBOZREVATEL уточнили, что во время заседания глава Минздрава заявил, что он не хочет уходить в отставку и рассказывал о плане развития медицины в Украине.

Напомним, что 17 мая в Киеве состоялось заседание фракции "Слуга народ". Вопросы, которые обсуждались на нем, 18 числа будут вынесены на голосование в Верховной Раде.

Все подробности о заседании – читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.