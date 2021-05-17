"Слуги" определились, как будут голосовать по отставке Степанова и других министров
Народные депутаты от "Слуги народа" намерены голосовать за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Также решен вопрос по министру развития экономики Игоря Петрашко и министру инфраструктуры Владислава Криклия, которые ранее написали заявления об увольнении.
Соответствующее решение было принято на заседании парламентской фракции 17 мая, сообщил в Facebook нардеп от "СН" Алексей Устенко. Он уточнил, что новыми кандидатами на должности станут Ляшко, Любченко и Кубраков.
"По итогам заседания, фракция приняла решение голосовать за снятие с должности Степанова, Петрашко и Криклия. Новые кандидаты: Ляшко, Любченко и Кубраков", – написал нардеп.
Таким образом:
Виктор Ляшко является кандидатом на пост министра здравоохранения,
Алексей Любченко – кандидатом на пост министра развития экономики и первого вице-премьера,
Александр Кубраков – кандидатом на пост министра инфраструктуры.
Глава фракции Давид Арахамия отметил, что по Степанову должно набраться около 200 голосов "слуг народа", а по остальным – позиция будет единогласной.
В то же время источники OBOZREVATEL уточнили, что во время заседания глава Минздрава заявил, что он не хочет уходить в отставку и рассказывал о плане развития медицины в Украине.
Напомним, что 17 мая в Киеве состоялось заседание фракции "Слуга народ". Вопросы, которые обсуждались на нем, 18 числа будут вынесены на голосование в Верховной Раде.
Все подробности о заседании – читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.