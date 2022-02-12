В Кремле знают, что украинская армия – сильнейшая в Европе: глава Минобороны и Главнокомандующий ВСУ выступили с заявлением

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный выступили с заявлением на фоне растущего напряжения из-за вероятного вторжения РФ в Украину. Они заявили, что мощь украинской армии сдерживает Кремль от эскалации и заверили в готовности к любому сценарию развития событий.

Кроме того, украинцев призвали сохранять спокойствие и не паниковать из-за информации о вероятном нападении России. Об этом говорится в заявлении Резникова и Залужного на сайте Министерства обороны Украины.

Резников подчеркнул, что ВСУ кардинально изменились с 2014 года, когда Россия вторглась на территорию нашей страны. По его словам, в Москве знают, что украинская армия сейчас сильнейшая в Европе и именно это является сдерживающим фактором.

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"Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат" нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не были готовы сопротивляться тому, с кем вчера сидели за одним столом. Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают и это важный элемент сдерживания. Сегодня у нас самая мощная армия в Украине за последние 15 лет и самая мощная армия в Европе, наше войско возглавляют боевые генералы и офицеры" – подчеркнул министр обороны.

В свою очередь генерал-лейтенант Залужный отметил, что 420 тысяч украинских военных, в том числе каждый командир, являются специалистами своего дела и патриотами государства. Он добавил, что армия не отдаст ни клочка украинской земли.

Резников также отметил, что сегодня Украина сегодня получает беспрецедентную поддержку со стороны международных партнеров. В частности, он заявил, что за последние месяцы ВСУ получили от разных стран около 2 тысяч тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты.

Также глава оборонного ведомства рассказал, что Украина планирует решать ситуацию исключительно политико-дипломатическим путем. Кроме того, он акцентировал, что Донбасс и Крым, в том числе, будут возвращены с помощью дипломатии.

"Что делать сейчас? Сохранять покой, поддерживать Вооруженные Силы и дипломатов. Именно покой сейчас – главное оружие, которое может обеспечить нам надежный фундамент для обороны. Продолжать обычную жизнь, работать – это обеспечивать нормальную экономическую деятельность, а значит, и возможность Вооруженных Сил защищать страну столько, сколько нужно", – подытожил Резников.

Напомним, экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал украинцев не поддаваться паническим настроениям ввиду ширящейся информации о возможной атаке РФ. По его мнению, сценарий прямого вторжения российских войск маловероятен, зато существует риск внутренней дестабилизации, когда Киев склонят выполнять отдельные пункты Минских соглашений в той интерпретации, которая выгодна Кремлю.

Ранее журналист Юрий Бутусов говорил, что в ближайшие дни Россия не начнет широкомасштабное военное вторжение в Украину, однако гибридная война будет длиться годами. При этом наша страна может одержать в ней победу, так как поддержка НАТО резко повышает ее обороноспособность и создает многие новые возможности.

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