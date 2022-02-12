Геращенко призвал украинцев не паниковать из-за риска вторжения РФ и назвал причину

Экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал украинцев не поддаваться паническим настроениям ввиду ширящейся информации о возможной атаке РФ. По его мнению, сценарий прямого вторжения российских войск маловероятен, зато существует риск внутренней дестабилизации, когда Киев склонят выполнять отдельные пункты Минских соглашений в той интерпретации, которая выгодна Кремлю.

Об этом он написал у себя в Facebook, подчеркнув, что любые страхи, нагнетаемые внутри украинского общества играют на руку президенту страны-агрессора Владимиру Путину. Глава Кремля фактически "питается нашим страхом".

"Я пока дам только один совет: не поддаваться панике - не давать Путину питаться Вашим страхом! Вооружённые силы и мы все будем защищать Украину! Сценарий полномасштабного прямого военного вторжения в Украину маловероятный", – указано в сообщении.

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Геращенко добавил, что сегодня внутренние войска надежно защищают границы Украины от внешних сторонников "русского мира" и восстановления империи. Также силовики готовы к любым провокациям в зоне ООС.

"Для отражения этой возможной атаки у нас есть достаточно сил и средств. Поэтому нужно сохранять спокойствие. Каждый на своём месте. Это будет лучший вклад во внутреннюю безопасность Украины на данный момент времени", – заключил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский обратился к нации с аналогичным призывом, подчеркнув, что паника – лучший друг наших врагов.