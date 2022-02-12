НАТО и Украина побеждают Путина в гибридной войне: Бутусов оценил вероятность вторжения

В ближайшие дни Россия не начнет широкомасштабное военное вторжение в Украину, однако гибридная война будет длиться годами. При этом наша страна может одержать в ней победу, так как поддержка НАТО резко повышает ее обороноспособность и создает многие новые возможности.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист, редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что хотя российские войска развернуты вокруг Украины, но готовности к немедленным действиям у врага нет.

Бутусов предположил, что теоретически РФ могла бы начать вторжение с воздуха, однако это приведет к более жесткой антироссийской реакции в мире. Он отметил, что сейчас в Украине находятся журналисты всех мировых СМИ, и видео российского воздушного террора было бы главной темой во всем мире.

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Также журналист объяснил причину практически ежедневных заявлений США о неизбежной войне и нагнетания обстановки. По его словам, это не значит, что война действительно будет, однако такие действия "заставляют все европейские страны НАТО определиться со своей политической позицией", а также создать единый фронт поддержки Украины.

"Байден (президент США Джо Байден. – Ред.) хочет обеспечить солидарность европейских стран в вопросе Украины. Теперь в гибридную войну в Украине по-настоящему включается НАТО", – подчеркнул Бутусов.

Он отметил, что Альянс впервые развертывает у границ Украины группировку для вероятного противодействия российскому вторжению, что является огромной и бесценной помощью нашему народу.

Журналист высказал уверенность, что Украина при поддержке НАТО стала гораздо сильнее. Об этом свидетельствует уже то, что Путин не смог "вернуть марионеточный режим Януковича, вернуть к власти пророссийские силы, заставить Украину прекратить сопротивление по модели Приднестровья".

"Россия с Путиным или без Путина осознает бесперспективность дальнейшей войны, и тогда либо они сами вернут Крым и Донбасс, либо мы сделаем это самостоятельно", – подытожил Бутусов.

Напомним: ранее в США назвали причины развернутой в СМИ информкампании о риске агрессии РФ. Так, она была направлена на снижение эффективности любых операций РФ и сдерживание военных действий.

Американские чиновники отметили, что администрация Байдена считает, что президент России Владимир Путин был застигнут врасплох некоторыми публикациями. Кроме того, перехваченные разведкой данные свидетельствуют о том, что российские военные и разведчики недовольны из-за раскрытия их планов.

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