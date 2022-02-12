Вероятность войны ничтожно мала: Пионтковский оценил шансы Путина по вторжению в Украину

Публицист Андрей Пионтковский назвал вероятность полномасштабного нападения российской армии на Украину ничтожно малой. По его мнению, она составляет не больше пяти процентов.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 11 февраля. По словам Пионтковского, остальные 95% составляют масштабные провокации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вероятность полномасштабной войны ничтожно мала, но все равно бы я оставил 5%, а 95% я оставляю на то, что в любом случае будут какие-то крупные военные провокации. Например, кибератаки", – сказал он.

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Пионтковский отметил, что провокации в том числе могут быть в Азовском море. "Объявлена морская блокада Украины, захвачено практически все Азовской море. Исторически это было актом войны, несколько мировых воин начиналось по этому поводу. Просто так отползти, помахивая хвостиком это самец не может", – сказал российский публицист.

Напомним: ранее Пионтковский отметил, что Украина значительно окрепла в противостоянии российской агрессии и угрозе вероятного вторжения сил РФ. По его мнению, в Москве уже понимают, что украинское государство становится сильнее.

Политолог признал тот факт, что подготовка ВСУ к возможной атаке войск России постоянно становится больше. Кроме того, все украинское общество показывает готовность дать отпор агрессору.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина запросила у Российской Федерации объяснения касательно военной деятельности в приграничных районах и во временно оккупированном Крыму. Киев дал Москве на ответ 48 часов.