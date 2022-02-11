"Надеемся, что россияне удивлены": в США рассказали, почему развернули информкампанию о риске агрессии РФ

В течение нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена вела активную кампанию по разоблачению засекреченных разведданных, раскрывающих шаги России, которая стягивала войска к украинским границам. Она была направлена на снижение эффективности любых операций РФ и сдерживание военных действий.

Американские чиновники считают, что эта стратегия работает, пишет CNN. Ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника, в издании отметили, что администрация Байдена считает, что президент России Владимир Путин был застигнут врасплох некоторыми публикациями. Кроме того, перехваченные разведкой данные свидетельствуют о том, что российские военные и разведчики недовольны из-за раскрытия их планов.

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"Мы надеемся, что россияне удивлены тем, что союзники знают об этих вещах и что у них есть внутренняя реакция", – сказал изданию высокопоставленный сотрудник западной разведки.

По его словам, в таких ситуациях враги начинают задумываться, нет ли среди них крота, что заставляет усомниться в дальнейших планах.

"Иногда, если заронить в систему достаточно сомнений, они могут действительно убрать некоторых компетентных людей, которых они подозревают в том, что они шпионы, которые на самом деле вовсе не шпионы", – пояснил источник.

В то же время, информкампания против России привела к столкновениям с американскими СМИ из-за нежелания администрации предъявить доказательства своих утверждений. Раскрытие информации в основном происходило в форме заявлений представителей агентства, а официальные лица практически не предоставляли доказательств – по сути просили репортеров сообщать материал без подтверждения.

Напомним: в начале февраля сразу несколько западных СМИ – Washington Post, The New York Times и Reuters – сообщили о том, что Россия может создать фейковое видео о якобы атаке Украины и использовать его для вторжения. Такие данные рассекретила американская разведка.

Также ранее разведка США получила сведения, что Россия заранее подготовила группу оперативников для проведения на востоке Украины операции под чужим флагом. Это Москва может использовать в качестве предлога для вторжения в Украину. Указанная группа готова была совершить диверсии против российских сил.

В декабре американская разведка выяснила, что Россия может осуществить вторжение в Украину уже в начале 2022 года. Для этого страна-агрессор может задействовать 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах.

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