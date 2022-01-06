В ЕС отреагировали на ввод войск ОДКБ в Казахстан и высказали предостережения

Европейский союз следит за ситуацией в Казахстане, где уже пятый день проходят масштабные протесты. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель отметил, что он в курсе о введении войск Российской Федерации и других государств-членов ОДКБ в Казахстан.

По его мнению, это развитие событий требует особого внимания. Об этом Боррель сказал в комментарии журналистам в Киеве, сообщает издание "Европейская правда".

При этом представитель ЕС обратил внимание на то, что иностранные военные прибыли по приглашению властей Казахстана.

Европейский Союз также надеется, что присутствие этих военных не будет подрывать независимость страны.

"Поскольку сейчас речь идет о выполнении соглашения между независимыми государствами, нам нечего сказать (против такого привлечения военных, - ред.). Но в любом случае, присутствие иностранных войск на территории другого государства – это то, за чем мы должны наблюдать с предосторожностью", - сказал Боррель.

Видео дня

Он также призвал правительство Казахстана проявить сдержанность в реакции на протесты.

Отметим, что ранее стало известно, что в крупнейшем городе и бывшей столице Казахстана Алматы силовики устроили "зачистку". Во время так называемого рейда они задержали тысячи людей.

В четверг утром Российская Федерация начала переброску воинского контингента в Казахстан. В частности, в страну отправились так называемые коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Они якобы будут находиться в стране ограниченный период времени. А их целью якобы является "стабилизация и нормализация обстановки".

В ОДКБ уверяют, что эти войска якобы будут охранять важные государственные и военные объекты, а также помогать силовым структурам Казахстана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2022 года в Казахстане вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.

Из-за масштабных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Оно будет распространяться на Алматы и Мангистаускую область и будет действовать, предварительно, до 19 января.

Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана. Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности (ранее его возглавлял Нурсултан Назарбаев). С сегодняшнего дня глава государства намерен действовать жестко.

По состоянию на 6 января, уже пятый день в Республике Казахстан не утихают масштабные протесты, которые привели к жертвам среди гражданских лиц и силовиков, массовым задержаниям, а правительство запросило ввода войск ОДКБ. Пока в города стянули собственные военные силы, там действует режим чрезвычайного положения, но это не останавливает демонстрантов.

Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием событий в Казахстане. Глава ведомства Дмитрий Кулеба поручил подразделениям дипломатической службы сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в Казахстане, поскольку на данный момент ключевым приоритетом является их безопасность.

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.