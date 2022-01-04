В Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за протестов: сотни человек задержаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение из-за протестов. Между демонстрантами и полицейскими произошли столкновения, в результате которых были задержаны сотни человек.

Режим ЧП распространяется на Алматы и Мангистаускую область и будет действовать пока до 19 января. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы", – сказано в сообщении.

В то же время "Радио Азаттык" отмечает, что в Алматы силовики задержали более сотни человек во время разгона акции протеста. Людей сажали в автозаки и увозили в неизвестном направлении.

Видео дня

Демонстрации в Казахстане проходят уже третий день. Люди выступали против повышения цен на газ.

Во вторник, 4 января, силовики применили слезоточивый газ против протестующих, в результате начались столкновения. Также есть информация о сожжении нескольких полицейских машин. Подробнее о том, что сейчас происходит в стране, читайте в нашем материале.

Как уже писал OBOZREVATEL, в Казахстане с 1 января 2022 года вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн). Это спровоцировало массовые протесты.