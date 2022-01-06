В Алматы силовики устроили 'зачистку', задержаны тысячи людей. Видео

В крупнейшем городе и бывшей столице Казахстана Алматы, где уже пятый день проходят масштабные протесты, силовики устроили "зачистку". Во время так называемого рейда они задержали тысячи людей.

В частности, сотрудники департамента полиции разгоняют людей на улицах Карасай-батыра и Масанчи. Об этом сообщило российское информагентство "ТАСС", ссылаясь на информацию Министерства внутренних дел Казахстана.

На данный момент представители правоохранительных органов республики задержали около двух тысяч человек. Всех их доставляют в отделения местной полиции.

Отметим, что ранее сообщалось, что Российская Федерация начала переброску воинского контингента в Казахстан. В частности, в страну отправились так называемые коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Решение об отправке воинского контингента было принято в четверг, 6 января, Советом коллективной безопасности ОДКБ. Они якобы будут находиться в стране ограниченный период времени. А их целью якобы является "стабилизация и нормализация обстановки".

В состав переброшенных военных вошли подразделения Вооруженных сил России, в том числе российские Воздушно-десантные войска, а также подразделения ВС Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизстана. Их доставили в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации.

В ОДКБ уверяют, что эти войска якобы будут охранять важные государственные и военные объекты, а также помогать силовым структурам Казахстана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2022 года в Казахстане вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.

Из-за масштабных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Оно будет распространяться на Алматы и Мангистаускую область и будет действовать, предварительно, до 19 января.

Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана. Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности (ранее его возглавлял Нурсултан Назарбаев). С сегодняшнего дня глава государства намерен действовать жестко.

По состоянию на 6 января, уже пятый день в Республике Казахстан не утихают масштабные протесты, которые привели к жертвам среди гражданских лиц и силовиков, массовым задержаниям, а правительство запросило ввода войск ОДКБ. Пока в города стянули собственные военные силы, там действует режим чрезвычайного положения, но это не останавливает демонстрантов.

Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием событий в Казахстане. Глава ведомства Дмитрий Кулеба поручил подразделениям дипломатической службы сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в Казахстане, поскольку на данный момент ключевым приоритетом является их безопасность.

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.