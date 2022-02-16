Украина обратилась в Совбез ООН из-за обращения Госдумы о признании 'Л/ДНР'

Украина подала запрос в Совет безопасности Организации Объединенных наций (ООН) относительно инициативы российских депутатов признать "независимость" самопровозглашенных организаций "ДНР" и "ЛНР". Они обратились с такой просьбой к Владимиру Путину.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 16 февраля. По его словам, такая инициатива подрывает Минские договоренности.

Кроме того, как подчеркнул украинский министр, так называемое признание Кремлем "республик" будет препятствовать мирному процессу по прекращению войны на востоке Украины.

Так, украинская сторона попросила Совбез ООН рассмотреть этот вопрос на заседании 17 февраля. Отметим, что это заседание инициировано представителями России для того, чтобы обсудить Минские соглашения. Ранее спикер МИД Олег Николенко, заявил, что Украина использует это заседание, чтобы предоставить доказательства невыполнения Россией Минских соглашений.

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Напомним:

15 февраля Госдума РФ поддержала постановление о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Инициатором обращения стала Коммунистическая партия России. Данный документ отправят на рассмотрение Путину.

Такая инициатива российских депутатов вызвала острую реакцию в Украине и мире. В МИД Украины заявили, что признание будет означать сознательный выход из Минских договоренностей, а глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что признание "республик" создаст дополнительные территориальные претензии к Украине.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "инициативу" нарушением международного права и напомнил, что Донецк и Луганск – это Украина.

Сам Путин прокомментировал обращение Госдумы относительно "Л/ДНР", но не дал точного ответа. Он заявил, что Россия "должна все сделать, чтобы решить проблемы Донбасса".

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту РФ с призывом не признавать независимость "республик". Представитель Елисейского дворца отметил, что в Париже "сохраняют бдительность".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в сети возмутились обещаниями Владимира Зеленского по Донбассу, которые он озвучил во время встречи с Олафом Шольцем. Речь идет о том, что глава государства пообещал рассмотреть законопроекты об особом статусе Донбасса и изменениях в Конституцию Украины.