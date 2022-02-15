Макрон призвал Путина не признавать независимость 'Л/ДНР' – CNN

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом не признавать независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Накануне Госдума приняла проект обращения к главе РФ с просьбой рассмотреть этот вопрос.

Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил журналистам представитель Елисейского дворца, передает издание CNN. При этом Путин, по его словам, сказал Макрону, что такую инициативу не одобрил.

"Мы сохраняем бдительность и просим Путина не выполнять просьбу Думы", – сообщил он.

Отметим, что сам Путин на встрече с канцлером Германии Шольцем прокомментировал обращение Госдумы относительно "Л/ДНР", но не дал точного ответа. Он заявил, что Россия "должна все сделать, чтобы решить проблемы Донбасса".

Видео дня

15 февраля Госдума РФ поддержала постановление о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Инициатором обращения стала Коммунистическая партия России. Данный документ отправят на рассмотрение Путину. Такая инициатива российских депутатов вызвала острую реакцию в Украине и мире. В МИД Украины заявили, что признание будет означать сознательный выход из Минских договоренностей, а глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что признание "республик" создаст дополнительные территориальные претензии к Украине.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "инициативу" нарушением международного права и напомнил, что Донецк и Луганск – это Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в сети возмутились обещаниями Владимира Зеленского по Донбассу, которые он озвучил во время встречи с Олафом Шольцем. Речь идет о том, что глава государства пообещал рассмотреть законопроекты об особом статусе Донбасса и изменениях в Конституцию Украины.