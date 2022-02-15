Никакого "особого статуса" до полного освобождения Донбасса: украинцев возмутили тайные обещания властей Шольцу

Ольга Липич
Общество
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Никакого 'особого статуса' до полного освобождения Донбасса: украинцев возмутили тайные обещания властей Шольцу
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Украинцы в сети возмутились обещаниями украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу, которые он озвучил во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Речь идет о том, что глава государства пообещал рассмотреть законопроекты об особом статусе Донбасса и изменениях в Конституцию Украины.

Граждане считают, что без деоккупации части Донецкой и Луганской областей и Крыма не может быть ни выборов, ни особого статуса. Своими мнениями украинцы делились под соответствующими сообщениями OBOZREVATEL в Facebook и Telegram.

Пользователи сети уверены: ни Верховная Рада, ни народ Украины не позволят принять никаких законов об особом статусе Донбасса и других изменений в Конституцию. Никто не будет соприкасаться с Российской Империей.

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OBOZREVATEL сделал подборку комментариев украинцев об обещаниях власти немецкому канцлеру.

  • "А чего наши воины гибли и продолжают гибнуть на фронте? Что бы это произошло через 8 лет?"

  • "Рассмотреть не значит набрать 300 голосов для изменения Конституции!"

  • "Мы разменная монета, обидно"

  • "Нет у Зеленского таких полномочий. Какое-либо насильственное разрушение Конституции и его посадят на палку без суда, а изменения не признают. Как оккупирована Прибалтика и развал совка"

  • "Как можно делать выборы на территории, которую контролируют оккупанты?"

  • "Ну и как в условиях, когда территорию контролируют московиты, проводить выборы? Там же ни одна партия не сможет даже зарегистрироваться, кроме ОПЗЖ"

  • "Куда делась субъектность Украины? Ни слова об Украине без Украины. Где она?"

  • "После принятия закона об особом статусе Зеленский может паковать свои баулы вместе со "слугами", которые проголосуют за это безобразие"

  • "Никакого "особого статуса" и выборов, без деоккупации и восстановления украинских институций на оккупированных трехцветными московскими орками территориях Крыма, Луганщины и Донетчины"

  • "Надеюсь, что Зеленский на это не согласился"

  • "Это государственная измена!"

  • "Никаких изменений в Конституцию Украины!"

Скриншот Facebook-страницы OBOZREVATEL
Скриншот Facebook-страницы OBOZREVATEL
Скриншот Facebook-страницы OBOZREVATEL
Скриншот Facebook-страницы OBOZREVATEL
Скриншот Telegram-канала OBOZREVATEL
Скриншот Telegram-канала OBOZREVATEL
Скриншот Telegram-канала OBOZREVATEL

Напомним, Шольц заявил, что Зеленский "твердо пообещал" ему подготовить законопроекты об особом статусе Донбасса и соответствующих изменениях в Конституцию нашей страны. Все они будут рассматриваться в рамках трехсторонней контактной группы.

Речь также шла о проведении выборов в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Шольц поговорил об особом статусе Донбасса с Владимиром Зеленским. 14 февраля у канцлера Германии прошла встреча с украинским президентом в Киеве. Обо всех итогах этой встречи читайте по ссылке.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
УкраинаВойна на ДонбассеОРДЛООлаф ШольцВладимир Зеленский