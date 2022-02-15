Никакого 'особого статуса' до полного освобождения Донбасса: украинцев возмутили тайные обещания властей Шольцу

Украинцы в сети возмутились обещаниями украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу, которые он озвучил во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Речь идет о том, что глава государства пообещал рассмотреть законопроекты об особом статусе Донбасса и изменениях в Конституцию Украины.

Граждане считают, что без деоккупации части Донецкой и Луганской областей и Крыма не может быть ни выборов, ни особого статуса. Своими мнениями украинцы делились под соответствующими сообщениями OBOZREVATEL в Facebook и Telegram.

Пользователи сети уверены: ни Верховная Рада, ни народ Украины не позволят принять никаких законов об особом статусе Донбасса и других изменений в Конституцию. Никто не будет соприкасаться с Российской Империей.

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OBOZREVATEL сделал подборку комментариев украинцев об обещаниях власти немецкому канцлеру.

"А чего наши воины гибли и продолжают гибнуть на фронте? Что бы это произошло через 8 лет?"

"Рассмотреть не значит набрать 300 голосов для изменения Конституции!"

"Мы разменная монета, обидно"

"Нет у Зеленского таких полномочий. Какое-либо насильственное разрушение Конституции и его посадят на палку без суда, а изменения не признают. Как оккупирована Прибалтика и развал совка"

"Как можно делать выборы на территории, которую контролируют оккупанты?"

"Ну и как в условиях, когда территорию контролируют московиты, проводить выборы? Там же ни одна партия не сможет даже зарегистрироваться, кроме ОПЗЖ"

"Куда делась субъектность Украины? Ни слова об Украине без Украины. Где она?"

"После принятия закона об особом статусе Зеленский может паковать свои баулы вместе со "слугами", которые проголосуют за это безобразие"

"Никакого "особого статуса" и выборов, без деоккупации и восстановления украинских институций на оккупированных трехцветными московскими орками территориях Крыма, Луганщины и Донетчины"

"Надеюсь, что Зеленский на это не согласился"

"Это государственная измена!"

"Никаких изменений в Конституцию Украины!"

Напомним, Шольц заявил, что Зеленский "твердо пообещал" ему подготовить законопроекты об особом статусе Донбасса и соответствующих изменениях в Конституцию нашей страны. Все они будут рассматриваться в рамках трехсторонней контактной группы.

Речь также шла о проведении выборов в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Шольц поговорил об особом статусе Донбасса с Владимиром Зеленским. 14 февраля у канцлера Германии прошла встреча с украинским президентом в Киеве. Обо всех итогах этой встречи читайте по ссылке.