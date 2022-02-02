Украина передаст на рассмотрение Совбеза ООН доказательства невыполнения РФ Минских соглашений

На следующем заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Украина планирует предоставить доказательства невыполнения Россией Минских соглашений. Заседание должно состояться 17 февраля.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на брифинге 1 февраля. Трансляция велась на Facebook-странице ведомства. Он напомнил, что заседание учреждения инициировала российская сторона для того, чтобы обсудить Минские соглашения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время Украина, как подчеркнул Николенко, использует этот случай, чтобы рассказать международным партнерам о том, что в Москве не выполняют свои обязательства по урегулированию вооруженного конфликта на востоке украинского государства мирным путем.

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Он также отметил, что выход из зала во время заседания Совбеза ООН по Украине представителя РФ Василия Небензи можно расценивать как неуважение и попытку подорвать авторитет этого органа.

"Российская дипломатия еще раз продемонстрировала свое пренебрежительное отношение к институту международных отношений", – подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Киев будет инициировать проведение дебатов Генеральной ассамблеи ООН для обсуждения ситуации на оккупированных территориях украинского государства. По его словам, они могут состояться уже в феврале.

Отметим, что Россия обвиняет Украину в нарушении Минских договоренностей, тем самым препятствуя работе Нормандского формата.

Совбез ООН в понедельник, 31 января, провел открытое заседание по теме наращивания российских войск на территории Украины. Инициатором мероприятия стали США, рассматривая его как возможность для РФ дать объяснение. Большинство стран осудили агрессивные действия Кремля, призвав Москву вернуться к дипломатическому разрешению конфликта. Представитель РФ со своей стороны обвинил во всем Запад и Киев, а украинский дипломат привел подробные данные о том, сколько и где агрессор сосредоточил своих военных. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Совбезе ООН заявили, что готовы оказывать давление на Кремль. Посол США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что санкции смогут снизить оборонительную позицию РФ в Совбезе.