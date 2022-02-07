США существенно увеличат помощь Украине, – Блинкен

На фоне рисков усиления российской агрессии и вторжения страны на территорию украинского государства в Белом доме планируется увеличить помощь Украине. Варианты дополнительных поставок уже обсуждаются.

Об этом сказал государственный секретарь Соединенных штатов Америки Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем в понедельник, 7 февраля. Трансляция велась на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам госсекретаря США, речь идет именно о военной помощи. Как известно, недавно в Киеве приземлился уже восьмой самолет, доставивший вооруженным силам Украины боеприпасы и другое вооружение от США.

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В то же время, совместно с Конгрессом Белый дом нарабатывает дополнительные варианты помощи украинскому государству. Блинкен также отметил, что США разрешили союзникам поставить оборудование американского производства, а в Европе разместили дополнительных американских армейцев.

В 2021 году, как подчеркнул госсекретарь, США направили Украине военной помощи на 650 миллионов долларов.

Блинкен также высказался и о конфликте на Донбассе. Он отметил, что инструментом решения ситуации являются Минские договоренности, но Россия не выполняет взятые на себя обязательства.

"Если посмотреть на прописанные условия, честно будет сказать, что Украина их выполнила чуть ли не все, тогда как Россия не выполнила никаких обязательств", – сказал он. Госсекретарь выразил надежду, что на следующей встрече в Нормандском формате Москва покажет серьезное отношение.

"Если Россия настроена выполнить Минск, я думаю, она найдет сильного партнера в лице Украины, а Франция и Германия готовы помогать", – отметил чиновник.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что всего Украина получит 45 рейсов военной помощи США на фоне военной угрозы России. Кроме того, стало известно, что США разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставить оружие в Украину для защиты от возможного вторжения со стороны России. Речь идет о ракетных комплексах Javelin и ракетах Stinger. В то же время в Великобритании сообщили, что отправили в Киев 2000 противотанковых ракетных комплексов. Там заявили, что они готовы предоставить Украине еще больше оружия, чтобы попытаться предотвратить любое нападение России.

5 февраля в Украину прибыл восьмой самолет с оборонной помощью США. В этот раз партнеры доставили в Украину 650 тонн оборонных боеприпасов. А 3 февраля седьмой самолет с военной помощью от США доставил ВСУ 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительства Британии и Германии приняли решение перебросить своих военных в другие европейские страны. В частности, Лондон отправит армейцев в Польшу, а Берлин – в Литву. Таким образом, государства планируют показать союзникам сигнал о поддержке на фоне рисков усиления агрессии России и ее вторжения на территорию Украины.