В Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью США: доставили 85 тонн боеприпасов. Фото

В Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США. В нем доставлены 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, это далеко не последний груз из Соединенных Штатов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Самое главное – это еще не конец! Продолжение следует", – написал глава оборонного ведомства.

В общей сложности наша страна получила уже почти 600 тонн оборонного снаряжения от США.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Украина получит 45 рейсов военной помощи от США на фоне военной угрозы России. Указанные поставки включают средства оборонного характера: боеприпасы, противотанковые и средства контрбатарейной борьбы, стрелковое вооружение и прочее.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля в Украину прибыл шестой самолет с военной помощью от США – 84 тонн боевых патронов к стрелковому оружию.

Пятый самолет с вооружением прибыл в Киев вечером 31 января. Резников сообщил, что Америка передала украинскому государству еще 84 тонн боеприпасов различного калибра.

Четвертая поставка помощи для Украины от Белого дома прибыла 28 января. Тогда самолет из США доставил 81 тонн боеприпасов различного калибра.

А третьим рейсом 25 января Штаты передали украинскому государству 300 противотанковых комплексов Javelin, патроны для крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett, заряды к ручным автоматическим гранатометам и др.