В Украину прибыли десятки тонн боеприпасов из США и Дании. Фото и видео

В субботу, 5 февраля, в Украину прибыл восьмой самолет с оборонной помощью США. Также в Киевской области приземлилось воздушное судно с грузом оружия для наших Вооруженных сил от Дании.

Об очередной поставке от США в своем Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что на этот раз партнеры доставили в Украину 86 тонн груза (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов!" – уточнил глава минобороны.

Видео дня

Кроме того, в этот же день в Гостомеле Киевской области приземлился самолет Ан-225 "Мрия" с грузом вооружения для ВСУ от Дании.

Напомним: из Канады в Украину также отправили самолет CAF C-177 Globemaster с военной помощью, включающий нелетальное оружие. Он взлетел с базы канадских вооруженных сил в Трентоне (Квинт-Вест, Онтарио).

Груз содержит средства индивидуальной защиты и перевозки грузов, а также оборудование для наблюдения и обнаружения противника. В частности, в перечне заявлены бронежилеты и комплекты грузовой техники, бинокли, лазерные дальномеры, металлодетекторы и подзорные трубы.

Как сообщал OBOZREVATEL: