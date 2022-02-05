В Украину прибыли десятки тонн боеприпасов из США и Дании. Фото и видео
В субботу, 5 февраля, в Украину прибыл восьмой самолет с оборонной помощью США. Также в Киевской области приземлилось воздушное судно с грузом оружия для наших Вооруженных сил от Дании.
Об очередной поставке от США в своем Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что на этот раз партнеры доставили в Украину 86 тонн груза (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов!" – уточнил глава минобороны.
Кроме того, в этот же день в Гостомеле Киевской области приземлился самолет Ан-225 "Мрия" с грузом вооружения для ВСУ от Дании.
Напомним: из Канады в Украину также отправили самолет CAF C-177 Globemaster с военной помощью, включающий нелетальное оружие. Он взлетел с базы канадских вооруженных сил в Трентоне (Квинт-Вест, Онтарио).
Груз содержит средства индивидуальной защиты и перевозки грузов, а также оборудование для наблюдения и обнаружения противника. В частности, в перечне заявлены бронежилеты и комплекты грузовой техники, бинокли, лазерные дальномеры, металлодетекторы и подзорные трубы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Бундестаге назвали причину, почему Германия отказалась поставлять оружие в Украину. Там отметили, что Германия не обязана поставлять оружие нашей стране, пока продолжаются активные дипломатические усилия по урегулированию кризиса. В случае если вторжение действительно начнется, ФРГ готова рассмотреть "все варианты";
3 февраля в Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью США. Он доставил 85 тонн боеприпасов для гранатометов.