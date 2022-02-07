Британия и Германия увеличат военное присутствие в Польше и Литве

Правительства Британии и Германии приняли решение перекинуть своих военных в другие европейские страны. В частности, Лондон отправит армейцев в Польшу, а Берлин – в Литву.

Таким образом, государства планируют показать союзникам сигнал о поддержке на фоне рисков усиления агрессии России и ее вторжения на территорию Украины. Как отметил глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес, в Польшу отправятся 350 военнослужащих, передает Euronews.

По словам чиновника, речь идет о двустороннем развертывании сил. "Отправим еще 350 британских военнослужащих в Польшу как двустороннее развертывание, чтобы показать, что мы можем работать вместе, и послать сильный сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят бок о бок", – сказал Уоллес.

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Кроме того, еще 350 немецких армейцев в ближайшее время должны оказаться в Литве. Таким образом, ФРГ усиливает восточный фланг Североатлантического альянса, передает Taglicher Anzeiger со ссылкой на слова главы Министерства обороны Кристины Ламбрехт.

"Усиливаем наш вклад на восточном фланге НАТО и посылаем четкий сигнал о решимости наших партнеров по Альянсу. Вы можете положиться на нас", – заявила она во время посещения военного полигона в Мюнстере. По словам министра, дополнительные солдаты должны только усилить военное присутствие Германии в Литве, дополнительных учений не планируется.

Литовское правительство поприветствовало планы Германии. Министр обороны Арвидас Анусаускас назвал это важным сигналом региону. Политик отметил, что усиление присутствия бундесвера в его стране показывает, что НАТО держится на солидарности и что попытки России вбить клин между союзниками ни к чему не привели.

Отметим, что около 500 немецких солдат уже находятся в Литве.

Напомним, 3 февраля стало известно, что США перебросили дополнительные войска в Европу на фоне угрозы РФ. Ранее в Пентагоне заявили, что на восточный фланг НАТО будут переброшены 3 тысячи американских военнослужащих.

Около 2000 военнослужащих из Форт-Брэгга, Северная Каролина, прибыли в Польшу и Германию, а около 1000 военных, которые являются частью базирующейся в Германии пехотной эскадрильи Stryker, – в Румынию.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что запад един в вопросе санкций против России, которые планируют ввести для противодействия дальнейшей агрессии против Украины. Мероприятия будут жесткими и беспрецедентными.