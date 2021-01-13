Советник главы ОП Пасечник может быть причастен к скандалу с вакцинацией топ-чиновников – СМИ

Советник главы Офиса президента Михаил Пасечник, которого уполномочили заниматься вакцинацией украинцев от COVID-19, может быть замешан в скандале с возможной тайной вакцинацией топ-чиновников страны в частной клинике "Медиленд".

Об этом сообщает издание znaj.ua с ссылкой на Telegram-канал "Шептун". По информации авторов публикации, одного из основателей "Медиленда" Виктора Капустина якобы связывают давние деловые отношения с Пасечником.

"В 2006 году Пасечник для своих аптек "Фалби" взял кредит в "Укрэксимбанке" – государственном, кстати. Но аптечная сеть вскоре рухнула, и кредит банку возвращать было нечем. Банк по сей день судится с ней. И тут выясняется, что владелец клиники "Медиленд" – это Виктор Капустин, который на момент выдачи Пасечнику кредита был главой правления "Укрэксимбанка". То есть именно Капустин своей рукой подписал Пасечнику кредитный договор", – сказано в сообщении.

Как заявил источник канала, Пасечник, возможно, прикрывает контрабанду якобы для того, чтобы списать свой долг. Вторым вариантом, по словам источника, может быть желание советника главы ОП заработать.

Как сказано в сообщении, от Пасечника требовалось вакцинировать украинцев, но он "предпочитает заработать на крышевании подпольной вакцинации по сумасшедшим ценам". Если правоохранителям станет об этом известно, как пишет канал, реакции от ОП может и не последовать.

Как сообщалось ранее, Пасечник дважды возглавлял Государственную службу лекарственных средств и был уволен со скандалом. Контрольно-ревизионное управление официально обвиняло его в якобы лоббировании интересов его аптечной сети "Фалби", а медицинское сообщество было возмущено тем, что Пасечник разрешил свободную продажу в аптеках препаратов, которые, возможно, содержали, кодеин.

Кроме того, долг компаний Пасечника перед "Укрэксимбанком" составлял 1 млрд гривен, но государству удалось вернуть лишь 185 млн.

Напомним: председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в частной клинике "Медиленд", заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.

Вакцину Pfizer каким-то образом завезли в Украину, хотя неизвестно, как она прошла через таможню и в каких условиях транспортировалась, ведь условия ее хранения предполагают температуру минус 70 градусов по Цельсию. Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о ввозе контрабандного препарата.

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