Панове жлоби, ви не офігіли, або Про таємну вакцинацію влади

Шановні можновладці!

У той час, коли Україна досі не розпочала вакцинацію, а в бюджеті наступного року на закупівлю вакцин закладені копійки, деякі члени уряду і депутати почали вакцинацію.

Це стосується кРадуцького. І, судячи з усього, прем'єра Шмигаля.

Наскільки мені відомо, 29 або 30 грудня чартерним бортом до України таємно надійшла партія вакцини Pfizer: швидше за все, її без розмитнення пронесли через Зал офіційних делегацій, прикриваючись паспортом якогось депутата.

За наявною у мене інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і ряд народних депутатів, зокрема і глава профільного медичного комітету ВР Михайло кРадуцький цього тижня відвідали клініку пластичної хірургії і косметології "Меділенд", але не тільки і не стільки за уколом ботокста, скільки за першою дозою вакцини.

Очевидці стверджують, за два етапи вакцинації наші "слуги" платять по 2,5 тис євро. Ви тільки уявіть собі: ці люди профукали закупівлю вакцини для народу, не заклали грошей на вакцину наступного року, і тепер переплачують приблизно в 100 разів аби тільки врятувати власну дупу. Саме в 100, тому що в Європі одна доза коштує приблизно 15 євро, або 30 – за дві.

Панове жлоби, ви не офігіли?

В пристойних країнах за таким слідує моральний осуд і відставка. Ось, наприклад, в Польщі? А у нас?

Нижче на фото ви можете побачити Михайла кРадуцького в компанії Романа Голдмана. Роман, за моїми даними, має безпосереднє відношення до клініки "Меділенд". Припускаю, що і кРадуцький брав безпосередню участь в цій операції, і, як мені розповіли, він і Павло Фукс пропонують багатьом депутатам, політикам і просто багатим людям отримати додатковий імунітет, на цей раз - від COVID-19. Або у вигляді хабара, або за великі гроші.

Отже, виходить, що українські беніфіціари таємного вакцинації – Фукс і кРадуцький.

Напевно, СБУ має поцікавитися, чому в країні відбувається нелегальна вакцинація незареєстрованою вакциною. Водночас цим займуться ізраїльські розслідувачі, до яких я написав відповідне звернення. Упевнений, що українські правоохоронці не знайдуть складу злочину, а ізраїльські – розкриють всі.

Я вважаю своїм обов'язком виявляти "державних діячів", імпотентних в справах державних, але таких здатних в забезпеченні особистих інтересів і особистої безпеки. Саме з таких принципів починається побудова сучасної Європи, як і з дотримання пріоритетності вакцинації громадян: мажори і політики в останню чергу.

А у нас?

У нас аграрному латифундисту Веревському злили пільгу з ПДВ, обсягу якої вистачило б на закупівлю вакцин для всієї країни. Грошей вистачило б на закупівлю 31 млн вакцин.

Я не можу стверджувати, що той самий Шмигаль дійсно вакцинувався. Тому вважаю цивілізованим, щоб прем'єр разом з паном кРадуцьким здали тести на антитіла. І якщо припущення підтвердяться, обоє мають піти у відставку.

Це таємне вакцинування - це їхній детектор совісті, який "слуги" не пройшли. Не можна обіймати державні посади, але думати тільки про себе.

П.С. Користуючись нагодою, прошу президента Зеленського накласти вето на зниження ПДВ для аграрних баронів. Це не тільки вкрадені життя через відсутність вакцин, це продовження гірших корупційних практик, але в новому виконанні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бродський пояснив, чому в Україні різко впали показники по хворим і померлим від коронавірусу. За його словами, це пов'язано з тим, що влада займається популізмом.

Монобольшість прогнулася під групку з 20 депутатів під назвою "Довіра", якою управляє аграрний олігарх Андрій Веревський. Уже після ухвалення бюджету, після повного провалу фінансування медицини він продавив злочинний і лобістський закон – знизив для себе й кількох великих аграріїв ПДВ з 20 до 14%. Внаслідок цього всі ми в розпал пандемії втратимо 16 млрд грн.