Радник глави ОП Пасічник може бути причетним до скандалу з вакцинацією топчиновників – ЗМІ

Радник глави Офісу президента Михайло Пасічник, якого уповноважили займатися вакцинацією українців від COVID-19, може бути замішаним у скандалі з можливою таємницею вакцинацією топчиновників країни в приватній клініці "Меділенд".

Про це повідомляє Telegram-канал "Шептун". За інформацією авторів публікації, одного із засновників "Меділенда" Віктора Капустіна нібито пов'язують давні ділові відносини з Пасічником.

"У 2006 році Пасічник для своїх аптек "Фалбі" взяв кредит в "Укрексімбанку" – державному, до речі. Але аптечна мережа незабаром впала, і кредит банку повертати було нічим. Банк донині судиться з нею. І тут з'ясовується, що власник клініки "Меділенд" – це Віктор Капустін, який на момент видачі Пасічнику кредиту був головою правління "Укрексімбанку". Тобто саме Капустін своєю рукою підписав Пасічнику кредитний договір", – сказано у повідомленні.

Як заявило джерело каналу, Пасічник, можливо, прикриває контрабанду нібито для того, щоб списати свій борг. Другим варіантом, за словами джерела, може бути бажання радника глави ОП заробити.

Як сказано в повідомленні, від Пасічника було потрібно вакцинувати українців, але він "вважає за краще заробити на кришуванні підпільної вакцинації за шаленими цінами". Якщо правоохоронцям стане про це відомо, як пише канал, реакції від ОП може і не бути.

Як повідомлялося раніше, Пасічник двічі очолював Державну службу лікарських засобів і був звільнений зі скандалом. Контрольно-ревізійне управління офіційно звинувачувало його у нібито лобіюванні інтересів його аптечної мережі "Фалбі", а медичне співтовариство було обурене тим, що Пасічник дозволив вільний продаж в аптеках препаратів, які, можливо, містили, кодеїн.

Крім того, борг компаній Пасічника перед "Укрексімбанком" становив 1 млрд гривень, але державі вдалося повернути лише 185 млн.

Нагадаємо: голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що деякі українські нардепи і топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в приватній клініці "Меділенд", заплативши за два уколи по 2,5 тисячі євро.

Вакцину Pfizer якимось чином завезли в Україну, хоча невідомо, як вона пройшла через митницю і в яких умовах транспортувалася, адже умови її зберігання припускають температуру мінус 70 градусів за Цельсієм. Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про ввезення контрабандного препарату.

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