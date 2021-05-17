"Слуги народа" собрались на заседание фракции из-за увольнений министров. Подробности и фото онлайн

В понедельник, 17 мая, "Слуги народа" собрались на заседание фракции, чтобы обсудить кадровые перестановки в Кабинете министров Украины. Главные вопросы – увольнения министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и здравоохранения Максима Степанова.

Начало было назначено на 19:00. В зал Верховной Рады Украины вопросы для голосования будут вынесены, скорее всего, на внеочередном заседании во вторник, 18 мая.

Предлагаем онлайн-трансляцию событий:

18:50 – На заседание "слуг" прибыл главный санитарный врач Виктор Ляшко. За 25 минут до этого приехал действующий министр Степанов, передает "PavlovskyNEWS" в Facebook.

Отмечается, что Ляшко называют главным кандидатом на замену Степанова. На вопросы журналистов санврач отвечать не стал.

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