Рада во вторник рассмотрит отставку министров: некоторые "Слуги" не будут голосовать против Степанова

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Политика
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Рада во вторник рассмотрит отставку министров: некоторые 'Слуги' не будут голосовать против Степанова

Народные депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания ВРУ во вторник, 18 мая. На повестке дня будет увольнение трех министров – Максима Степанова, Игоря Петрашко и Владислава Криклия.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, сегодня подписи должны передать в ВРУ.

"Фракция начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания во вторник. В повестке дня голосования за отставку трех министров. Есть отдельные депутаты, которые выступают против отставки Степанова, их меньшинство. Также важна позиция профильного комитета. Насколько я понимаю, то большинство депутатов из комитета поддержат отставку Степанова", – рассказала Кравчук.

В ВР собирают подписи для внеочередного заседания

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова в Верховную Раду.

  • Выяснилось, что заявления об увольнении по собственному желанию подали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Чиновников на их должностях могут заменить Алексей Любченко и Александр Кубраков соответственно.

Верховная Рада УкраиныВладислав КриклийИгорь ПетрашкоМаксим СтепановЕвгения Кравчук