Рада во вторник рассмотрит отставку министров: некоторые "Слуги" не будут голосовать против Степанова
Народные депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания ВРУ во вторник, 18 мая. На повестке дня будет увольнение трех министров – Максима Степанова, Игоря Петрашко и Владислава Криклия.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, сегодня подписи должны передать в ВРУ.
"Фракция начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания во вторник. В повестке дня голосования за отставку трех министров. Есть отдельные депутаты, которые выступают против отставки Степанова, их меньшинство. Также важна позиция профильного комитета. Насколько я понимаю, то большинство депутатов из комитета поддержат отставку Степанова", – рассказала Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова в Верховную Раду.
Выяснилось, что заявления об увольнении по собственному желанию подали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Чиновников на их должностях могут заменить Алексей Любченко и Александр Кубраков соответственно.