Рада во вторник рассмотрит отставку министров: некоторые 'Слуги' не будут голосовать против Степанова

Народные депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания ВРУ во вторник, 18 мая. На повестке дня будет увольнение трех министров – Максима Степанова, Игоря Петрашко и Владислава Криклия.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, сегодня подписи должны передать в ВРУ.

"Фракция начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания во вторник. В повестке дня голосования за отставку трех министров. Есть отдельные депутаты, которые выступают против отставки Степанова, их меньшинство. Также важна позиция профильного комитета. Насколько я понимаю, то большинство депутатов из комитета поддержат отставку Степанова", – рассказала Кравчук.

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