'Будет царь!' Всплыла аудиозапись разговоров Медведчука с Сурковым о Донбассе

В распоряжение OBOZREVATEL попала новая аудиозапись разговоров, голоса на которых похожи на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова.

Аудио редакция получила от достоверных источников. Всего в файле представлены три эпизода (чтобы прослушать аудиозапись, доскролльте до конца страницы).

В них стороны обсуждают связи с "министром обороны" террористов "ДНР" Кононовым, коррупционные схемы на оккупированных территориях (поставка наличных в Дебальцево), а также создание некого Совета городов.

Кроме того, судя по записи, якобы Сурков озвучивал Медведчуку свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса. Его собеседник, исходя из диалога, принимал активное участие в прописывании сценария, выгодного стране-агрессору России.

Приводим полную расшифровку аудиозаписи.

Разговор 1

Сурков: Алло.

Медведчук: Да-да.

С: Вить, ну будет "Царь" там.

М: А?

С: Кононов, "Царь" будет (так называемый "министр обороны "ДНР". – Ред.)

М: Кононов, да?

С: Да, позывной у него "Царь".

М: Передадут все координаты Тарасу (ориентировочно – Козаку. – Ред.)

С: Тарасу дадут сейчас, да?

М: Да, потому что они там Даму сначала наименовали. Дама хорошо, но мало.

С: А Кононов – он "министр обороны"?

М: Да. Он сам будет этим заниматься.

С: Есть, давай. Пока, спасибо.

Разговор 2

Медведчук: Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще... Это Грицак – первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку... А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати.

С: Алло, Вить. А тема там какая?

М: А тема Дебальцево и поставок туда наличных.

С: А, это он по этой же теме, я понял.

М: Этот человек – он первый зампред СБУ. Это тот, который со мной работает, и по пленным в том числе.

С: Я читал, его назначили, в том числе по пленным. Хорошо, сейчас попробуем что-то сделать, да.

М: Ну короче, скажи... Тот не может же ему по телефону объяснять... Просто скажи – нормальный человек тоже...

С: Уважаемый человек, да?

М: Шестерок не даем, да! Да-да, уважаемые люди.

Разговор 3

Медведчук: Но если давать это в контексте двух законов, то вот этот Совет городов я выбросил. Потому что якобы есть тот закон... Это ж я давал для нашего президента, который как бы посмотрел и говорит: "Предложи". Я говорю: "Это не подойдет". "А ты предложи". Ну я предложил. Это не подошло. Все, завтра появляется... Его же нет, он в отъезде, его нету? Он же уехал, а только будет завтра.

Сурков: Угу.

- У меня такое предложение. Вот, что я тебе послал тогда раньше. Где этот Совет городов был.

- Да!

- Да-да, у меня он есть.

- Он же у тебя есть. Вот это вот можно провести. Ну, дальше...

- Есть, конечно.

- Но...

- Все, я, послушай. Так давай, вот ты подумай хорошо... Может еще что-то добавить надо? Это ж торговля началась? Послушай, до этого я ж не говорил о том, что кто-то что-то видел или что-то кто-то делает. Это мое мнение.

- Да, делает. Но ниже отступать, Вить, ну невозможно.

- Подожди-подожди. Хорошо, я обсужу.

- Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа...

- Да не, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов, все остальное в целом осталось прежним.

- Да, это правда.

- Да, так а зачем ты тогда меня обвиняешь?

- Для меня это важно. Работать ведь не будем, понимаешь?

- Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов.

- Все, тогда я тебя понял. Хорошо, тогда буду ждать от тебя какого-то сигнала. Да? Правильно я понимаю? Мою версию предложи.

- Да правильно. 100%, я думаю там...

- И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях до акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было бы. Зачем его отменять? Отменят. Ну у нас политический фундамент уйдет из договора.

- Ну пока его никто не отменяет, послушай. Он мен сказал перед отъездом, что он ничего не отменяет. Он говорит: "Я сказал до 1 декабря". Я говорю: "Уже 1 декабря прошло". Я говорю: "Зачем сейчас?" Он мне: "Да нет, сейчас пока никто ничего делать не будет".

- Ну ты передай такое пожелание.

- Конечно передам.

- Не от себя скажи, что "москали опять там".

- Так, а что, если от себя? Так я не могу свою точку зрения высказать, что ли? Так я все время говорю.

- Да-да.

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