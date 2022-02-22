Путин: Россия признала 'Л/ДНР' в тех границах, которые обозначены в их 'конституциях'. Видео

Россия признала террористические организации "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, которые обозначены в их так называемых "конституциях". Минских соглашений больше не существует.

С таким заявлением 22 февраля выступил президент РФ Владимир Путин. Его пресс-конференцию транслировал YouTube-канал "In time Ukraine" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Президент страны-агрессора оправдался, что он решил признать "Л/ДНР", потому что "Европа не смогла заставить Киев выполнять "Минск-2".

"Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания "народных республик Донбасс". И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями. Вчерашнее событие продиктовано тем обстоятельством, что уже публично руководство Украины начало заявлять, что не собирается выполнять Минские соглашения. Теперь их не существует", – сказал он.

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Путин заявил, что все спорные моменты "по границам "ДНР" и "ЛНР" будут разрешены путем переговоров" между Украиной и "руководством республик".

"Мы их признали, а это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. но мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут решены путем переговоров между киевскими властями и руководством республик", – подчеркнул он.

В то же время Путин подтвердил, что будет оказывать "военную помощь" фейковым республикам.

"В договорах, которые мы вчера подписали, есть пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", – рассказал президент страны-агрессора.

Также Путин озвучил ряд требований, прежде всего – адресованные Украине, чтобы ситуация с Россией "считалась урегулированной в долгосрочной перспективе" и чтобы "речь не шла о конфликтах, тем более вооруженных".

Первое, по его словам, что нужно сделать всем, – признать "волеизъявление" людей, которые проживают в Севастополе и Крыму.

"Чем оно хуже, от того, что произошло в Косово? Ничем. Просто там решение было принято парламентом, а тут на народном референдуме. Никто под дулом автомата или под штыками не мог людей согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно и приняли решение воссоединиться с Россией, и нужно уважать это решение. Те страны, которые называют себя демократическими и это оспаривают, должны в конце концов признать – это высшая форма демократии – референдум", – сказал президент РФ.

Второе – необходимо реализовать идею нейтралитета. Речь идет о невступлении Украины в НАТО.

Третье – решить проблему Донбасса и реализовать Минские соглашения. Но это, по словам Путина, уже утратило актуальность.

Четвертое – демилитаризация сегодняшней Украины.

"Все, что было сказано выше, можно перевернуть. Если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия", – подчеркнул Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Согласно опубликованным указам, они официально дают возможность РФ вводить свои войска на оккупированные агрессором территории Украины. На следующий день, 22 февраля, Совет Федерации России (верхняя палата российского парламента) дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны.