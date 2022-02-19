Украина восемь лет является щитом для всего мира: Зеленский выступает в Мюнхене. Онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. Участники мероприятия приветствовали его стоя.

В своей речи Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. "Украина хочет мира, Европа хочет мира, мир говорит, что не хочет войны, а Россия, что не хочет нападать. Кто-то из нас лжет", – сказал он.

OBOZREVATEL следит за ходом выступления президента онлайн.

16:35. Владимир Зеленский начал свое выступление со слов: "Я думаю, что аплодисменты не для меня, а для украинских солдат".

16:38. Зеленский назвал Донбасс "фактическим разграничением между миром и войной".

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"Даже дети понимают насколько нелепо то, что обстрелы ведутся из Украины, а когда во дворе школы появляется воронка, у детей возникает вопрос, не забыл ли мир историю?", – сказал он.

16:45. Архитектура мировой безопасности хрупка и не работает – "это сироп от кашля, когда нужна вакцина", считает президент Украины. По его словам, ООН, "которая должна защитить мир и безопасность в мире, не может защитить себя".

"Мы все с вами читали одинаковые книги и я хочу спросить: как так случилось, что в центре Европы идет война, которая уже длиннее Второй мировой. Поздно думать о ремонте мировой архитектуры – нужно строить новую систему безопасности в Европе".

16:50. Украина ценит любую помощь, но "все должны понимать, что это вклад всего мира в безопасность Европы и мира". "Украина является щитом для всего мира, когда восемь лет защищает от величайшей армии мира", – заявил Зеленский.

16:55. Украина стремится к дипломатическому решению конфликта и тщательно придерживается договоренностей о прекращении огня. "Но мы видим снаряды и разрушения, на оккупированные территории не допускают международных сторожей и ОБСЕ", – сказал президент.

17:00. Глава украинского государства заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, и если они не состоятся, "Украина будет иметь право считать, что он не выполняется".

В Германии глава украинского государства провел ряд важных встреч. В частности, Зеленский встретился с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом и вице-президентом США Камиллой Гаррис.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля в началась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Выступить на ней приглашали и президента РФ Владимира Путина, но он отказался.

Сразу после своего выступления на конференции Зеленский должен вернуться в Украину. При этом в Офисе президента заверили, что ситуация на востоке страны находится под контролем.