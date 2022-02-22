Совфед РФ дал согласие Путину на использование войск за рубежом

Совет Федерации России (верхняя палата российского парламента) дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. С таким обращением к СФ обратился президент России Владимир Путин.

Об этом заявила глава Совета Валентина Матвиенко. Вечером 22 февраля Совфед рассматривал просьбу Путина на заседании в открытом режиме. По словам Матвиенко, это будут "миротворцы".

"Давая наше согласие на использование Вооруженных сил, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле "ДНР" и "ЛНР", – сказала она.

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Все профильные комитеты Совфеда рекомендовали дать Путину согласие на использование Вооруженных сил РФ в "ДНР" и "ЛНР". Фактически, это подготовка к официальному введению российской армии на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса.

Отметим, что в постановлении Совета Федерации указано, что Россия дала согласии на использовании армии за пределами страны "на основе норм международного права".

"Дать согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права", – сказано в документе.

Заместитель главы Министерства обороны России Николай Панков во время заседания заявил, что Украина якобы ведет на Донбассе "силовые действия".

Напомним, 21 февраля Путин подписал так называемые указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". С соответствующей просьбой к главе Кремля обратились главари террористических псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. 22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы о "признании" "республик". Оба документа поддержали 155 членов Совфеда, что составило 100% от присутствующих на заседании. Что это значит, читайте в материале.

В пунктах №4 обоих "документов" говорится о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

В "указах" сказано, что российское министерство обороны должно обеспечить в "ДНР" и "ЛНР" "осуществление ВС РФ функций по поддержанию мира". Фактически речь идет об официальном введении войск РФ на оккупированные украинские территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.